Шокираща разлика в цените: Китай превърна електромобилите в масова стока

Автомобилното изложение в Пекин, което отвори врати тази седмица, е демонстрация на това как огромната куренцията в Китай е довела до понижаване на цените на новите електромобили на най-големия пазар в света в сравнение с пазара в САЩ.

Контрастът е поразителен

Средната цена на нова кола в САЩ през март е от 51 456 долара. В Китай има над 200 модела електромобила, включително хибриди, за по-малко от 25 000 долара.

Оказва се, че в Китай можете да си купите 5 електрически автомобила на цената на един средностатистически американски автомобил.

Оказва се, че има китайски електромобили, които са на цени между 6 000 и 12 000 долара. Над 200 модела пък са под 000 долара.

In China, you can buy 5 electric cars for the price of 1 average US car.



Average US car: about $51,000.



Many Chinese EVs: $6,000–$12,000.



Over 200 EV models under $25,000 in China.



Source: Reuters pic.twitter.com/XpyPjFsEuv — Clash Report (@clashreport) April 28, 2026