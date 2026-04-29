Европрокуратурата се провали със знаково дело за строежа на "Турски поток"

Опитът да бъде заведено дело, свързано със строителството на "Турски поток" в България, се е провалил. Втори съдебен състав върна обвинителния акт по делото като негоден. При това в случая става въпрос за акт, изготвен от Европейската прокуратура, съобщава в своята страница във Facebook разследващият сайт Bird.bg.

"На 20.04.2026 четвърти наказателен състав на САС потвърди прекратяването на делото и връщането му на европейския делегиран прокурор Светлана Шопова. Това се случва след като през есента делото веднъж вече бе прекратено от СГС, но рестартирано от САС. Сегашното прекратяване обаче е окончателно – като следва да посочим, че междувременно по делото заваляха серия отводи на съдии и съдебни заседатели. Мотиви за отводите така и не бяха оповестени", коментират от Bird.bg.

За какво става въпрос - за строителна техника, с която е бил строен газопроводът, как тя е получена (Bird.bg твърди, че е взета с получени големи парични евросубсидии за иновации и енергийна ефективност, но изобщо не се е ползвала и това изглежда като измама). А разследващият сайт определя случилото се като "знаков провал" за европейската прокуратура и напомня, че откакто тя функционира, нито един голям случай в България, поет от нея, не е завършил с ефективна присъда.

