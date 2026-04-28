Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп мисли за два варианта с Иран. Израелските бомби изравниха със земята ливански град като Видин и Дупница (ВИДЕО)

28 април 2026, 14:46 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Американският президент Доналд Тръмп обмисля два варианта, два пътя, по които да тръгне що се отнася до войната с Иран. Първият е най-краен - подновяване на бомбардировките и по-мащабни военни операции, докато вторият е засилване на натиска чрез санкции и всички други невоенни инструменти, които американският президент има на разположение. Това съобщава изданието Axios.

Още: Ще се наложи ли Тръмп да спре войната срещу Иран на 1 май?

Понякога Тръмп категорично клонял към твърда позиция, казвайки на свой съветник: "Всичко, което [иранските лидери] разбират, са бомби". Но източниците на Axios добавят, че президентът на САЩ остава предпазлив относно реалното започване на нови атаки. Един от тях споделя, че "той е разочарован, но реалист... Не иска да използва сила. Но не отстъпва".

Междувременно, макар да има примирие между САЩ, Иран, Израел и Ливан, излизат нови и нови видеокадри, показващи каква разруха предизвика Тел Авив в Ливан. На долното видео можете да видите какво е останало след израелските бомбардировки от Ал Хиям - град и община в провинция Набатия в Южен Ливан. Градът се намира на около 5 километра от границата с Израел и имаше население от почти 30 000 души:

Още: Зад кулисите: Иран и САЩ не са толкова далеч един от друг, работи се по сделка за мир на два етапа

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ливан бомбардировки война Иран Ал Хиям
