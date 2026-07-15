Край на местенето на стрелките: САЩ вървят към постоянно лятно часово време

Камарата на представителите на САЩ гласува с голямо мнозинство за приемането на законопроект, който прави лятното часово време постоянно и слага край на практиката за двукратно годишно превъртане на стрелките на часовниците – практика, прилагана в по-голямата част от САЩ от 60-те години на миналия век. Предложението получи 308 гласа „За“ срещу 117 „против“, което дава възможност законопроектът да се изпрати към Сената. Ако бъде окончателно приет, часовниците вече няма да се връщат към стандартното време през ноември.

ОЩЕ: Сенатът на САЩ не успя да пребори смяната на часовото време

Отделните щати ще могат да се откажат от целогодишното лятно часово време, ако не го прилагат в момента или ако са гласували за въвеждане на постоянно стандартно време преди промяната на закона.

Поддръжниците твърдят, че смяната на часовниците нарушава съня, увеличава нараняванията на работното място и допринася за повече пътнотранспортни произшествия. Те също така твърдят, че преместването на часовниците с един час напред през цялата година би осигурило повече дневна светлина и би стимулирало икономическата активност през зимните месеци.

Критиците казват, че промяната би означавала, че слънцето ще изгрява с час по-късно в зимните сутрини, което би довело до това повече деца и пътуващите до работа да тръгват преди разсъмване. На някои места слънцето няма да изгрява до почти 9 сутринта или по-късно.

ОЩЕ: История на лятното и зимното време: Кои държави местят стрелките на часовника

Президентът Доналд Тръмп многократно е призовавал за прекратяване на двугодишната смяна на стрелките на часовника и силно подкрепя мярката.