Три деца загинаха в масова стрелба в Южна Каролина

Вероятният стрелец също е намерен мъртъв на местопроизшествието.Полицията в Съмтър, на около 45 мили източно от Колумбия, каза, че не вярва, че има заплаха за обществото. ОЩЕ: Байдън се обяви за спешна забрана на полуавтоматичните оръжия в САЩ

NEW: Three children and one man were killed in an apparent domestic mass shooting in South Carolina, authorities said. https://t.co/E5ZaVaPWuR