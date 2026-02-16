Залавянето на Мадуро е излязло доста скъпо на САЩ

Когато в началото на новата година американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, администрацията на Доналд Тръмп обяви операцията за кратка и добре обмислена. Около 60 войници от специалните сили се спуснаха с хеликоптери в столицата на южноамериканската страна Каракас (с въздушна подкрепа), отблъснаха охраната, хванаха целта си и бяха транспортирани обратно до американски военен кораб на около 160 км от брега. Всичко приключи за няколко часа, уж с минимални разходи за американските данъкоплатци.

Операциите на САЩ в Карибско море обаче струват милиарди

Само че военното присъствие на САЩ в Карибския басейн струва милиарди долари. Изчисления на Bloomberg показват, че оперативната цена на разположените там кораби достига повече от 20 милиона долара на ден в пиковия период от средата на ноември 2025 до средата на януари 2026 г. И макар че по-голямата част от разходите се покриват от вече отпуснати средства за отбрана, бойните операции – от летателни часове до изстреляни оръжия и допълнително заплащане – се добавят към тях.

"В бюджета на военното министерство няма резервен фонд за неочаквани операции. Конфликтите струват допълнително", казва Марк Кансиан от двупартийния мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания.

Десетки кораби на ВМС на САЩ, изтребители, дронове и логистични превозни средства започнаха да се събират около Латинска Америка в края на миналото лято като част от операция, наречена „Южно копие“. В разгара си разполагането представляваше 20% от надводния флот на Военноморските сили, което блокираше ключови активи при избухващи кризи в други части на света.

Снимка: Getty Images

Белият дом заяви, че операциите около Венецуела не са стрували допълнително на данъкоплатците, тъй като участващите сили вече са разположени там. Отделна ударна група от самолетоносачи беше изпратена в Близкия изток на фона на жестокото потушаване на протестите в Иран от страна на режима, а самолетоносачът USS Gerald R. Ford – централната фигура в операцията в Карибско море – получи задачата да се присъедини към нея в края на миналата седмица. Въпреки заминаването на „Форд“ за Близкия изток, разполагането на силите няма ясна крайна дата: От Венецуела към Иран - САЩ местят най-големия военен кораб в историята.

Анализът на Bloomberg, който използва информация от Пентагона за оперативните разходи, данни за проследяване на кораби, сателитни снимки и публични съобщения за разполагане, показва как кораби и самолети са били пренасочени към Карибите месеци преди операцията, тихо изразходвайки милиарди долари, докато потенциално ограничават силата на САЩ на други места.

Числата

От корабите и плавателните съдове, които чакаха във водите край Венецуела преди нападението, самолетоносачът „Форд“ беше най-голямата заплаха, водейки ударна група – формация от кораби на ВМС на САЩ, която може да включва разрушители, крайцери и подводници.

„Джералд Форд“ е най-големият самолетоносач в света, на борда му има над 4000 души личен състав и десетки бойни самолети. Разходите за неговото присъствие в Карибите, заедно с придружаващите го разрушители, подводници и крайцери с управляеми ракети, възлизат на 11,4 милиона долара на ден - според изчисления, базирани на данни от Бюджетната служба на Конгреса, бюджета за отбрана на САЩ и Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Има поне две амфибийни групи – оперативни сили на американския флот за нападение на брега от морето. Присъствието на USS Iwo Jima (където Мадуро и Флорес бяха отведени след залавянето им), USS Fort Lauderdale, USS San Antonio и 22-ра морска експедиционна единица струваше 8,59 милиона долара на ден.

Корабите за логистика и поддръжка добавят около 1 милион долара на ден.

Снимка: Getty Images

"Смятаме, че операция „Южно копие“, която включва операция „Абсолютна решителност“ (залавянето на Мадуро), вероятно е струвала около 2 милиарда долара от август 2025 г. насам“, заяви Илейн МакКъскър - бивш финансов контролер в Пентагона и сега старши научен сътрудник в Американския институт за предприемачество. Тези оценки се основават на публично достъпна информация и са „ограничени до допълнителните разходи за експлоатация на корабите, самолетите и дистанционно управляваните платформи, участващи в ударите, и замяната на вероятно използваните боеприпаси“, добави тя. Тази оценка не обхваща разузнаването, включително киберподкрепата, уточни тя.

Тъй като тези разходи вече са били включени в бюджета на Пентагона, те не могат да бъдат преразпределени другаде и не представляват средства, взети от други области. Но разходите ще надхвърлят предвидените в бюджета за фискалната 2026 година, казва Кансиан. Разположените кораби имат по-високо ниво на операции от планираното и персоналът ще получи допълнителни обезщетения като надбавки за раздяла със семейството, допълва той. Според него това ще добави около 10% към предвидените разходи.

