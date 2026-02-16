Ужасът се повтаря: Пак застреляха украинска бежанка в САЩ

21-годишната украинска бежанка Катерина Товмаш е била застреляна заедно с приятеля си в дома си в източния американски щат Северна Каролина на 14 февруари, съобщи местната полиция. Убийството е станало в квартал Уудлейк в град Вас. 25-годишният Кейлъб Хейдън Фосно, бившият приятел на Товмаш, е идентифициран като заподозрян за убийството. Братът на жертвата, Михаил Товмаш, заяви, че Фосно е проникнал в дома на сестра му и е застрелял нея и 28-годишния ѝ приятел Матю Уейд. По това време братята и сестрите на Товмаш също са били в къщата, но не са пострадали.

„(Фосно) е принудил един от нашите братя и сестри да я събуди, а след това я е застрелял в леглото ѝ“, каза Михаил Товмаш.

Заподозреният е арестуван в Охайо

Заподозреният избягал от местопрестъплението, но по-късно бил арестуван в Охайо. Правоохранителните органи работят по пълното изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Снимка: Getty Images

Катерина Товмаш е от Била Церква - град, разположен на около 80 километра южно от Киев. Тя живеела със семейството си в САЩ от около две години, след като се преместила там по време на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

Втори подобен случай в този щат

„Това е вторият случай за последната година, в който украинска жена, която е бежанец и се крие за безопасност в Северна Каролина, е убита от мъж“, казва братът на Товмаш, цитиран от Kyiv Independent.

През август 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка беше смъртоносно намушкана във влак в Шарлът, Северна Каролина. Непровокираното убийство предизвика широкообхватна дискусия за престъпността в САЩ.

Декарлос Браун-младши, бездомник с история на насилие и психични проблеми, беше задържан малко след нападението и обвинен в убийство първа степен.