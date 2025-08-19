Ключов шеф в ДАНС бе изненадващо пенсиониран

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025, 20:44 часа
Досегашният шеф на ДАНС в Пловдив Николай Петров е бил изненадващо пенсиониран, съобщава "Марица". Той е бил привикан в София, където му е връчена заповедта. Към момента още не е ясно кой ще го наследи на поста.

Мотивите за отстраняването също не се посочват, като най-вероятно то се опира на навършена възраст за пенсиониране. Петров оглави за трети път ДАНС-Пловдив през 2021 г. и го ръководеше до вчера.

През юни 2010 бившият областен Ангел Стоев, тогава началник на службата, бе сменен. На негово място дойде Асен Стефанов. Той ръководи ДАНС в Пловдив до август 2013-а, когато е пенсиониран. Тогава за първи път на поста бе назначен Николай Петров. Месец по-късно бе освободен и заменен от Димитър Влахов. През юни 2014-а Влахов отново отстъпи стола си на Петров, който остана на поста до април 2018-а. След това пенсионираният шеф на ДАНС в Пловдив бе преместен и стана ръководител на ДАНС в Плевен. И така през 2021 г. отново се завръща в Пловдив, където смени Тодор Ангелов.

Новината за пенсионирането на Николай Петров разбуни духовете сред служителите в Пловдив. Те се чудят каква е причината, предвид факта, че ДАНС Пловдив реализира редица успешни акции.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
