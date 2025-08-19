БФС реши! Първа лига се завръща в Добрич

Българският футболен съюз позволи на Добруджа да се завърне на своя стадион в Добрич за домакинските мачове на отбора от шампионата в светлата част от деня. След класирането си в елита добруджанци домакинстваха на стадион "Спартак" във Варна.

"Предвид решение на Лицензионната комисия при БФС от 18 август, с което се дава лиценз на стадион "Дружба" град Добрич за провеждане на срещи от ППФЛ (efbet Лига) в светлата част на денонощието, ФК Добруджа 1919 Добрич, ще играе домакинските си срещи от ППФЛ (efbet Лига) на стадион "Дружба" град Добрич", се казва в съобщението на БФС, цитирано от БТА. Добруджа се намира на седмо място в класирането с актив от 6 точки.

ОЩЕ: Трагикомичната причина, поради която "строгият" БФС глоби Хулио Веласкес с 200 лева