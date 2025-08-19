АЗ Алкмаар като Левски: И лидерът на нидерландците е под въпрос за плейофа в Лига на конференциите

Капитанът на АЗ Алкмаар - Джорди Класи, е под съмнение за първия мач срещу Левски от плейофите на Лигата на конференциите на Националния стадион "Васил Левски". Информацията съобщава местното издание Noordhollands Dagblad. 34-годишният полузащитник беше принудително заменен в последния мач на тима от Ередивизи и според медиите все още изпитва сериозни болки. Любопитното е, че в лагера на "сините" страдат от сходен проблем, тъй като Георги Костадинов все още не е напълно възстановен.

Класи пропусна два месеца в края на предишния сезон заради подобна контузия, а сега шансовете му да играе в българската столица са оценени като доста малки. От друга страна, полузащитникът Свен Мейнанс се очаква да бъде възстановен, Той също беше заменен принудително на почивката на двубоя с Волендам, след като получи мускулен крамп на прасеца. Японският национал Сейя Майкума със сигурност пропуска срещата в София. Десният бранител лекува травма на коляното и все още не е играл от началото на сезона.

VoetbalNieuws пък прогнозира, че Класи все пак ще бъде достатъчно възстановен и ще започне като титуляр в София, а Мейнанс ще остане резерва. Според изданието старши треньорът Маартен Мартенс ще заложи на схема 4-3-3 с Ром Джейдън Овусу-Одуро на вратата и пред него защитниците Денсо Касиус, Воутер Гус, Алешандре Пенетра и Меес де Вит, като в халфовата линия ще действат Класи, Кеес Смит и Мекс Меердинк, а в нападение ще бъдат Исак Йенсен, Ибрахим Садик и Трой Парът.

Според медиите у нас пък Георги Костадинов се е провалил на един от физическите тестове, на които са били подложени той и Мустафа Сангаре. По време на беговото упражнение българският национал е почувствал болки и поради тази причина е под въпрос за предстоящия мач с АЗ Алкмаар.