Любопитно:

Тръмп към всички авиокомпании: Небето над и около Венецуела е затворено

29 ноември 2025, 18:07 часа 190 прочитания 0 коментара
Тръмп към всички авиокомпании: Небето над и около Венецуела е затворено

"Към всички авиолинии, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора – моля да имате предвид, че въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено в своята цялост." Това написа днес американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа "Трут Соушъл".

Миналата седмица регулаторът на САЩ за гражданско въздухоплаване предупреди големите авиокомпании за "потенциално опасна ситуация" при прелитане над Венецуела заради "влошаващата се ситуация по сигурността и засилените военни действия в или около" страната.

Още: Тръмп помилва бивш президент на Хондурас

Венецуела отне правата за опериране на 6 големи международни авиокомпании, които преустановиха полетите си до страната след предупреждението от Федералната агенция за гражданска авиация на САЩ (FAA).

През последните месеци в региона се наблюдава голямо струпване на американски военни сили, включително най-големия самолетоносач на САЩ "Джералд Форд" и изтребители F-35.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Правителството на Тръмп разпореди и атаки срещу плавателни съдове, които идват от Венецуела и други латиноамерикански страни и предполагаемо транспортират наркотици. 

Директните полети на американски пътнически и товарни превозвачи до Венецуела бяха прекратени още през 2019 г., но някои авиокомпании от САЩ преминават през венецуелското въздушно пространство при полетите си до и от други южноамерикански страни.

Още: "С автописалка": Тръмп отменя всички укази на Байдън

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес