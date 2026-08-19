Остров в езеро на друг остров в друго езеро, образувало се на трети остров - къде е това? (ВИДЕО)

Ето един печеливш въпрос за следващата ви куиз вечер: Къде се намира най-големият в света "остров в езеро на остров в езеро на остров"? Според различни статии, публикувани през последните 10 години, тази титла понастоящем принадлежи на безименен остров в рамките на остров Виктория в канадската територия Нунавут. На 21 август 2014 г. сензорът Operational Land Imager (OLI) на спътника Landsat 8 заснема снимка в естествени цветове на "под-под-под-острова".

🧟 The perfect place to survive a zombie apocalypse already exists



On Canada’s Victoria Island, there’s a real-life geographical nesting doll: a lake with an island, which has another lake, which has yet another island inside it — about 300 meters across.



So it’s literally an… pic.twitter.com/lVy8gktlkd — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Последователността се разгръща както следва – от малък към голям. В центъра на всичко това се намира остров с формата на морско конче, чиято дължина от запад на изток е малко над 300 метра. Островът се намира в малко езеро, също без име, което заема значителна част от острова, на който се намира. Този остров, от своя страна, е разположен в дълго езеро с форма на пръст, намиращо се на около 90 километра навътре в сушата от южния бряг на остров Виктория, пише в сайта на NASA.

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Най-доброто убежище при зомби апокалипсис

Както отбелязва статията в "Condé Nast", има голям потенциал за все още неоткрит остров, който да се съревновава с този, за който става дума в настоящия материал. Остров Виктория – осмият по големина остров в света – е само един от около 36 000 острова в Канадския арктически архипелаг. А само в територията Нунавут тези острови са осеяни с милиони езера, водоеми и потоци, които са се оформили след последната ледникова епоха.

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Сред онлайн потребителите се разпространява и шега, че ако някога наистина ни се наложи да търсим сигурно убежище, за да се спасим от зомби апокалипсис, то най-доброто място е именно този остров в езеро, намиращо се на остров в друго езеро, което се намира на остров Виктория.