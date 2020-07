Тръмп отрича да знае за разузнавателни данни, че Русия плаща за убийство на американци в Афганистан

Пелоси даде нов прякор на президента Тръмп Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси даде на американския президент Доналд Тръмп нов прякор в ефира на CBS News. ... Прочети повече

Белият дом твърди, че Тръмп не е бил информиран за констатациите, публикувани от медиите в края на юни, но в множество доклади се казва, че данните са били включени в Presidential Daily Brief, секретен документ, който президентът получава всяка сутрин.По време на интервю за предаването Axios на HBO Тръмп нарече информацията "невярна" и добави, че "никога не е обсъждал" с Путин този въпрос.Президентът каза и, че докладите от разузнаването "никога не са стигали до бюрото ми", а на въпрос защо той не е повдигнал въпроса в скорошния телефонен разговор с Путин, отговори: "Това беше телефонен разговор за обсъждане на други неща и честно казано, мнозина твърдят, че това е фалшива новина ". Тръмп каза, че той и Путин са обсъждали въпроси на ядреното въоръжаване по време на последния си разговор. През юни The New York Times съобщи, че руско военно разузнаване тайно предлага награди до 100 000 долара на свързани с талибаните бойци за убийството на членове на коалиционните сили, включително американски военни в Афганистан.Според информирани източници, Тръмп може да не е чел доклада, съдържащ подобна информация, но по време на интервюто с Axios той самият заяви, че "го чете много внимателно". Имам толкова много информация за толкова различни страни, но точно това не е стигало до бюрото ми, твърди американският президент. Агенцията за национална сигурност не е съгласна с констатациите на други разузнавателни агенции, включително ЦРУ, според Wall Street Journal.Пълното интервю на Тръмп ще излъчи на 3 август. Още: " Защо руското ГРУ плаща на талибани да убиват американци в Афганистан?