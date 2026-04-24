Тръмп пак започна да плаши с Ада: Времето на Иран изтича

24 април 2026, 6:32 часа
Тръмп пак започна да плаши с Ада: Времето на Иран изтича

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че времето за Иран изтича. Той отново започна да плаши иранската държава, че ще се "стовари върху нея Ада". Нещо повече - Тръмп настоя, че споразумение ще бъде постигнато само ако то е в интерес на САЩ, като по този начин даде да се разбере, че Вашингтон не изпитва спешност да сложи край на конфликта, обобщи АП. Още: Тръмп обеща да не ползва ядрени оръжия срещу Иран. Добри новини за Ливан (ВИДЕО)

Часовникът за Иран тиктака

В публикация в Truth Social Тръмп отхвърли предположенията, че е нетърпелив да приключи войната, като заяви: "Аз имам цялото време на света, но Иран - не. Часовникът тиктака!"

Той изтъкна, че военните способности на Иран са сериозно отслабени и че блокадата, водена от САЩ, остава твърдо в сила.

"Военноморските сили на Иран лежат на дъното на морето, въздушните им сили са унищожени, противовъздушните им и радарни оръжия са изчезнали, лидерите им вече не са сред нас, блокадата е херметична и силна и оттук нататък нещата само ще се влошават - времето не е на тяхна страна!", заяви Тръмп.

Той добави, че преговорите ще продължат строго според условията на Вашингтон.

"Сделка ще бъде сключена само когато е подходящо и изгодно за Съединените американски щати, нашите съюзници и, всъщност, останалата част от света.", посочи Тръмп.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
