Тръмп помилва бивш републикански конгресмен

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е помилвал бившия републикански конгресмен от Индиана Стивън Байър, който беше осъден за търговия с вътрешна информация след напускане на поста си, предаде американската медия ABC News. Комисията по ценни книжа и борси обвини Байър в търговия с вътрешна информация през 2021 г., заради търговия с акции и използване на лична информация за сливането на T-Mobile и Sprint от клиенти на неговата консултантска фирма, която той създаде, след като напусна Конгреса през 2011 г.

Байър беше осъден на 22 месеца затвор през септември 2023 г., шест месеца след като федерално жури в Манхатън го осъди. Той беше освободен от затвора миналата година, след като излежа присъдата си.

Защо го е помилвал?

В прокламацията за помилване, датирана от 4 юни, Тръмп заяви, че времето на Байър в Конгреса и като съдия-главен прокурор (JAG) в армията на САЩ е било „забележително и високопродуктивно“ и не споменава никакви нарушения.

В прокламацията се казва, че няколко републикански лидери, включително сенатор Линдзи Греъм от Южна Каролина, са подкрепили помилването.

Тръмп обаче преди това е осъждал практиката на търговия с вътрешна информация на пазарите за прогнози на фона на продължаващи глобални конфликти като войната с Иран и е заявявал, че „не е доволен от нищо от тези неща“. ОЩЕ: Тръмп помилва бивш президент на Хондурас