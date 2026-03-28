Тръмп се закани: Куба е следващата (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Куба е следващата" по време на реч на инвестиционен форум в Маями. Той изтъкна успехите на американските военни действия във Венецуела и Иран, съобщава "Ройтерс". Въпреки че президентът не уточни какво точно планира да прави с островната държава, той често е казвал, че вярва, че правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапс. Още: "Това е само началото": САЩ готвят широка военна кампания в Латинска Америка

Тръмп: Изградих велика армия

Donald Trump said "Cuba is next," despite presenting himself as "peaceful" — and then asked the media to ignore the statement.



През последните седмици администрацията му започна преговори с елементи от ръководството на Куба, докато самият Тръмп намекна, че кинетичните действия са възможни.

"Изградих тази велика армия. Казах: "Никога няма да се наложи да я използвате. Но понякога се налага да я използвате. Куба е следващата, между другото", каза Тръмп на конференцията. Но се преструвайте, че не съм казал това. Преструвайте се, че не съм, призова в типичния си стил Тръмп.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел призна, че страната води преговори със САЩ в опит да избегне потенциална военна конфронтация. Икономиката на Куба е засегната от прекъсвания във вноса на петрол, на който тя разчита, за да управлява електроцентралите и транспорта.

Преди операцията на САЩ за залавяне на вече сваления венецуелски лидер Николас Мадуро през януари, Венецуела осигуряваше голяма част от петролните нужди на Куба, но новото правителство на Каракас, под натиск от Вашингтон, прекрати тези доставки.

