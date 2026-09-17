САЩ отказаха виза на Махмуд Абас и не го пуснаха в ООН

САЩ отказаха на палестинския президент Махмуд Абас виза за участие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица. Това се случва, след като САЩ обявиха, че удължават визовите санкции срещу палестински служители, без да назовават изрично Абас, обвинявайки ги, че не изпълняват ангажиментите си по мирния процес.

Санкциите бяха наложени първоначално през август миналата година, когато на 80 палестински служители бяха отказани визи за годишната среща на ООН в Ню Йорк.

В изявлението си САЩ обвиниха Палестинската администрация и Организацията за освобождение на Палестина във „възхваляване на тероризма“ и опит за „интернационализиране“ на израелско-палестинския конфликт.

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Палестинската администрация беше създадена с мирните споразумения от Осло. Организацията за освобождение на Палестина беше призната след същия процес като официален представител на палестинския народ в замяна на признаването на Израел и отказа от насилие.

Палестинските власти все още не са отговорили на последното съобщение на САЩ. Но те отхвърлят дългогодишните обвинения на администрацията на Тръмп и Израел, добавяйки, че имат право да търсят отговорност от окупационните сили съгласно международното право.

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Повторение от миналата година

След решението за визата миналата година представител на Абас заяви, че ходът е „в явно противоречие с международното право и Споразумението за централата на ООН“.

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Съгласно Споразумението за централата на ООН, САЩ са длъжни да разрешат достъп на чуждестранни дипломати до ООН в Ню Йорк. Вашингтон обаче заяви, че може да откаже визи по съображения, свързани със сигурността, екстремизма и външната политика.

На заседанието на Общото събрание миналата година Абас вместо това се обърна към събралите се лидери и държавни глави чрез видеовръзка. Очаква се всички 193 членове на събранието да гласуват в четвъртък дали ще му бъде позволено да направи същото и за тазгодишното събрание.

Палестина в момента е призната от около 75% от 193-те държави членки на ООН, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия. От петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, САЩ са единствената страна, която не е признала палестинска държава.

Решението на САЩ идва след предупрежденията на ООН, че хуманитарната ситуация в Газа остава тежка, въпреки прекратяването на огъня, договорено миналия октомври, тъй като израелските въздушни удари и други атаки продължават да удрят населени места, причинявайки жертви и материални щети, както и продължаващо разселване.

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