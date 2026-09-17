"Адските санкции" срещу Русия на САЩ са приети: Вече зависи само от Тръмп

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис – близо година и половина след като покойният сенатор Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът, който вече носи името "Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г." в чест на републиканеца от Южна Каролина, беше одобрен от Сената миналия месец.

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Камарата го прие с 262 гласа "За" срещу 159 "против", като десетки демократи се разграничиха от партийните си лидери и се присъединиха към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката. Законодателството е насочено срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу "сенчестия флот" от танкери, които заобикалят действащите санкции. То дава на американския президент Доналд Тръмп правомощия да налага мита на търгуващи с руски петрол и енергийни продукти трети страни.

Текстът срещна съпротива, тъй като също така дава правомощия на Тръмп да налага строги мита на Китай, Индия и други държави с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ, както и да разшири санкциите срещу Иран.

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Законопроектът се сблъска със сериозна опозиция, откакто Греъм и десетки други сенатори го внесоха през април 2025 г. Едва през юли 2026 г. – броени дни преди внезапната смърт на Греъм на 11 юли – Тръмп позволи на лидерите на републиканците в Конгреса да насрочат гласуване. А демократите бяха дълго време против, защото се опасяваха, че Тръмп ще налага мита, каквито Върховният съд на САЩ вече блокира по други направления.

Откакто встъпи в длъжност за втория си мандат през януари 2025 г., Тръмп по принцип предпочита да запази контрола върху митата и санкциите, ключов инструмент на външната му политика, вместо да си сътрудничи с Конгреса по законодателни инициативи.