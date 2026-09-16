САЩ разследват кибератаки срещу танкери, пътуващи към тях

Американските власти разследват предполагаеми кибератаки срещу най-малко два чуждестранни танкера за петрол и втечнен природен газ (LNG), пътуващи към бреговете на САЩ, педаде WSJ.

Корабите са станали мишена на атаки, докато са преминавали през Гибралтарския проток през август, а по-късно са били инспектирани от екипи на бреговата охрана на САЩ и ФБР след пристигането си в Мексиканския залив.

Според официални лица атаките са засегнали оперативните и информационните системи на корабите, което поражда опасения за евентуални навигационни неизправности, сблъсъци, експлозии или разливи на петрол.

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САЩ не са потвърдили дали зад атаките стоят Иран, Русия, Китай или друг субект.

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Скорошна проверка

Американските военни сили и агенти на Федералното бюро за разследване (ФБР) са се качили на борда на петролен танкер, плаващ за Тексас, за да разследват кибератака, потвърди бреговата охрана късно на 15 септември, написа Bloomberg.

Служители на бреговата охрана и ФБР са се качили на борда на кораба под чуждестранен флаг на 21 август след индикации, че мрежата му е била компрометирана от чуждестранни киберпрестъпници, заяви говорител на агенцията.

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Големият танкер за суров петрол VL Prosperity, или VLCC, в момента е разположен близо до крайбрежния град Галвестън в Тексас, показват данни за проследяване на корабите.

Капитанът на танкера, екипажът и бреговият персонал са съдействали на разследването, съобщи бреговата охрана. Няма оперативни смущения или пострадали.

„Бреговата охрана активно управлява комуникациите с пристанищните оператори, собствениците на кораби и местните морски заинтересовани страни, за да гарантира, че пристанищните операции продължават безопасно и без прекъсване“, заяви агенцията.

В края на август полуофициалната иранска информационна агенция Mehr съобщи, че комуникациите на VL Prosperity са били прекъснати за 30 часа след кибератака в Гибралтарския проток.