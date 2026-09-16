Нов удар за Тръмп: Камарата на представителите гласува за край на войната с Иран

Камарата на представителите гласува да задължи американският президент Доналд Тръмп да прекрати войната с Иран. Седем републиканци се присъединиха към демократите, като това е увеличение спрямо четиримата при предишното гласуване. Сред новите поддръжници от Републиканската партия са конгресмените Марианет Милър-Мийкс, Зак Нън и Нанси Мейс. Това е третият опит да се ограничат правомощията на Тръмп да води война с Иран, като демократите поставят въпроса на преден план преди междинните избори.

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The House voted to require Trump to end the war with Iran, with seven Republicans joining Democrats — up from four in the previous vote.



New GOP supporters included Reps. Mariannette Miller-Meeks, Zach Nunn and Nancy Mace.



The measure is the third House effort to limit Trump’s… pic.twitter.com/P6y0BAgdLE — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

Предишните два гласувания относно военните правомощия, с които се целия ограничаване на действията на Доналд Тръмп спрямо Иран, се проведоха през юни и юли.

В края на юли Камарата на представителите на САЩ прие резолюция за отпускането на допълнително финансиране в размер на 95 млрд. долара, по-голямата част от които са предвидени за войната срещу Иран. Допълнителните средства бяха поискани от президента Тръмп.