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Нов удар за Тръмп: Камарата на представителите гласува за край на войната с Иран

16 септември 2026, 9:45 часа 873 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Нов удар за Тръмп: Камарата на представителите гласува за край на войната с Иран

Камарата на представителите гласува да задължи американският президент Доналд Тръмп да прекрати войната с Иран. Седем републиканци се присъединиха към демократите, като това е увеличение спрямо четиримата при предишното гласуване. Сред новите поддръжници от Републиканската партия са конгресмените Марианет Милър-Мийкс, Зак Нън и Нанси Мейс. Това е третият опит да се ограничат правомощията на Тръмп да води война с Иран, като демократите поставят въпроса на преден план преди междинните избори.

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Предишните два гласувания относно военните правомощия, с които се целия ограничаване на действията на Доналд Тръмп спрямо Иран, се проведоха през юни и юли.

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В края на юли Камарата на представителите на САЩ прие резолюция за отпускането на допълнително финансиране в размер на 95 млрд. долара, по-голямата част от които са предвидени за войната срещу Иран. Допълнителните средства бяха поискани от президента Тръмп. 

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Доналд Тръмп война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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