Телевизионен хеликоптер се разби докато отразява тежка катастрофа (ВИДЕА)

Хеликоптер на телевизионен канал, който отразявал катастрофа, се е разбил в квартал в Лос Анджелис и е избухнал в пламъци, съобщиха местните власти. Машината се е разбила край едноетажна търговска сграда в квартал "Чатсуърт". Водещ на канал NBC4 в Лос Анджелис потвърди в ефир, че хеликоптерът е паднал. Вертолетът прелитал, за да заснеме мястото на сблъсък между автомобил и автобус, при който имало най-малко три жертви и няколко ранени.
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BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.— BNO News (@BNONews) September 16, 2026
The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP
Според пожарната служба на Лос Анджелис при катастрофата с автобуса са загинали най-малко двама души, а шестима са били ранени. Поне един от загиналите при падането на хеликоптера се е намирал на паркинга до търговската сграда, съобщи на пресконференция говорителят на пожарната служба в града Брандън Силвърман. Не е ясно дали другите двама загинали са били на земята или в хеликоптера.
DEADLY NBC 4 HELICOPTER CRASH IN LOS ANGELES— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 16, 2026
A heartbreaking scene as KNBC arrives to cover a tragedy involving its own crew.
The NBC 4 Los Angeles helicopter reportedly suffered a serious malfunction while covering a Metro bus crash and plunged rapidly, according to flight… https://t.co/0ACDK38hlL pic.twitter.com/X2GtJ62zFO
Хеликоптерите на американските телевизионни канали обикновено превозват двама души - пилот и телевизионен репортер, който заснема кадрите.