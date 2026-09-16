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Телевизионен хеликоптер се разби докато отразява тежка катастрофа (ВИДЕА)

16 септември 2026, 8:48 часа 869 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Телевизионен хеликоптер се разби докато отразява тежка катастрофа (ВИДЕА)

Хеликоптер на телевизионен канал, който отразявал катастрофа, се е разбил в квартал в Лос Анджелис и е избухнал в пламъци, съобщиха местните власти. Машината се е разбила край едноетажна търговска сграда в квартал "Чатсуърт". Водещ на канал NBC4 в Лос Анджелис потвърди в ефир, че хеликоптерът е паднал. Вертолетът прелитал, за да заснеме мястото на сблъсък между автомобил и автобус, при който имало най-малко три жертви и няколко ранени.

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Според пожарната служба на Лос Анджелис при катастрофата с автобуса са загинали най-малко двама души, а шестима са били ранени. Поне един от загиналите при падането на хеликоптера се е намирал на паркинга до търговската сграда, съобщи на пресконференция говорителят на пожарната служба в града Брандън Силвърман. Не е ясно дали другите двама загинали са били на земята или в хеликоптера.

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Хеликоптерите на американските телевизионни канали обикновено превозват двама души - пилот и телевизионен репортер, който заснема кадрите. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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