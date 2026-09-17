Войната в Украйна:

Алекс Николов се ядоса, след като бе забъркан в грозен скандал след мача с Полша

17 септември 2026, 19:17 часа 1216 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
Алекс Николов се ядоса, след като бе забъркан в грозен скандал след мача с Полша

Голямата звезда на България Александър Николов адресира един проблем, който възникна по време на Европейското първенство по волейбол. След края на мача с Полша, спечелен с 3:2 от "лъвовете", лидерът ни бе нарочен от полските медии и фенове заради един свой жест. По време на драматичния пети сет от двубоя. Николов се обърна към резервната скамейка и родните фенове и показа с ръката си, "че реже глави".

Алекс Николов отговори на полските сравнения

Тази негова реакция бе извадена от контекст и изтълкувана по много грешен начин от съперниковите фенове. В Полша дори се появиха коментари от сорта на "убиец" и "човек, който прерязва гърла". По тази причина Александър Николов се включи в социалните мрежи, за да адресира въпроса. Той обясни ситуацията, която се разигра в изключително емоционален момент и определи сравненията като нелепи. Накрая най-резултатният ни волейболист заяви, че се надява България отново да се изправи срещу Полша на 1/4-финалите.

ОЩЕ: Александър Николов след епичната битка с Полша: "Ако играем така, може да бием всички"

Александър Николов

Ето част от написаното от Николов:

"Има обаче нещо, което не мога да приема. Да наречете 22-годишно момче "убиец" или "човек, който прерязва гърла", заради празнуване, насочено към СОБСТВЕНАТА ни публика и резервните ни състезатели, в разгара на тайбрек, когато емоциите са достигнали връхната си точка, е откровено КРАЙНО НЕЛЕПО. Осъзнавате ли изобщо ДО КАКВА СТЕПЕН изваждате случилото се от контекста? Излишно е да казвам, че дори за миг през ума ми не е минавала мисъл за каквото и да било насилие, още по-малко за "убиването" на някого заради волейболен мач. Не съм имал НИКАКВО - и подчертавам, НИКАКВО - намерение да проявявам неуважение или каквато и да било "бруталност". ОСОБЕНО към мои колеги волейболисти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Настоятелно призовавам всички подобни мисли и внушения да бъдат държани възможно най-далеч от нашия спорт. Отново казвам: може да не ме харесвате като спортист колкото си искате, но никога не поставяйте под съмнение ЧОВЕШКАТА ми страна и не слагайте името ми и думата "убиец" в едно и също изречение. Нека всички запазим известна доза непредубеденост, дори когато гледаме на играчите през определена призма. Особено когато дълбоко в себе си всички знаете, че не е имало никакви лоши намерения. Ако е Божията воля да се срещнем отново в по-късен етап на турнира, пожелавам си да изиграем още един исторически мач, на който целият волейболен свят да се наслади. С най-голямо уважение ви пожелавам здраве и успехи", гласи част от позицията на Алекс Николов.

ОЩЕ: Алекс Николов е втори, Мони е трети: България има няколко волейболисти в топ класациите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Александър Николов Европейско първенство по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес