Алекс Николов се ядоса, след като бе забъркан в грозен скандал след мача с Полша

Голямата звезда на България Александър Николов адресира един проблем, който възникна по време на Европейското първенство по волейбол. След края на мача с Полша, спечелен с 3:2 от "лъвовете", лидерът ни бе нарочен от полските медии и фенове заради един свой жест. По време на драматичния пети сет от двубоя. Николов се обърна към резервната скамейка и родните фенове и показа с ръката си, "че реже глави".

Алекс Николов отговори на полските сравнения

Тази негова реакция бе извадена от контекст и изтълкувана по много грешен начин от съперниковите фенове. В Полша дори се появиха коментари от сорта на "убиец" и "човек, който прерязва гърла". По тази причина Александър Николов се включи в социалните мрежи, за да адресира въпроса. Той обясни ситуацията, която се разигра в изключително емоционален момент и определи сравненията като нелепи. Накрая най-резултатният ни волейболист заяви, че се надява България отново да се изправи срещу Полша на 1/4-финалите.

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Ето част от написаното от Николов:

"Има обаче нещо, което не мога да приема. Да наречете 22-годишно момче "убиец" или "човек, който прерязва гърла", заради празнуване, насочено към СОБСТВЕНАТА ни публика и резервните ни състезатели, в разгара на тайбрек, когато емоциите са достигнали връхната си точка, е откровено КРАЙНО НЕЛЕПО. Осъзнавате ли изобщо ДО КАКВА СТЕПЕН изваждате случилото се от контекста? Излишно е да казвам, че дори за миг през ума ми не е минавала мисъл за каквото и да било насилие, още по-малко за "убиването" на някого заради волейболен мач. Не съм имал НИКАКВО - и подчертавам, НИКАКВО - намерение да проявявам неуважение или каквато и да било "бруталност". ОСОБЕНО към мои колеги волейболисти.

Настоятелно призовавам всички подобни мисли и внушения да бъдат държани възможно най-далеч от нашия спорт. Отново казвам: може да не ме харесвате като спортист колкото си искате, но никога не поставяйте под съмнение ЧОВЕШКАТА ми страна и не слагайте името ми и думата "убиец" в едно и също изречение. Нека всички запазим известна доза непредубеденост, дори когато гледаме на играчите през определена призма. Особено когато дълбоко в себе си всички знаете, че не е имало никакви лоши намерения. Ако е Божията воля да се срещнем отново в по-късен етап на турнира, пожелавам си да изиграем още един исторически мач, на който целият волейболен свят да се наслади. С най-голямо уважение ви пожелавам здраве и успехи", гласи част от позицията на Алекс Николов.

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