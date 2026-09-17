Учени откриха гигантски десетоъгълник близо до южния полюс на Сатурн.

Астрономи откриха гигантска атмосферна структура с форма на десетоъгълник близо до южния полюс на Сатурн. Тя е забелязана за пръв път на изображения, направени през 2023 г., но едва сега наблюдения с космическия телескоп Хъбъл потвърдиха откритието. За това пише изданието Science Alert .

Гигантска атмосферна структура с форма на десетоъгълник близо до южния полюс на Сатурн

Структурата е открита от екип от изследователи, ръководени от Агустин Санчес-Лавега от Университета на Страната на баските (Испания). Тя се намира на приблизително 60 градуса южна ширина и е свързана с мощен източен поток в атмосферата на планетата.

Самата струя се движи около Сатурн със скорост от около 420 км/ч, докато десетоъгълната структура се движи много по-бавно – със скорост от около 10 км/ч.

Новата формация наподобява известния шестоъгълник на северния полюс на Сатурн. За първи път е наблюдавана от космическия кораб Вояджър през 1980 и 1981 г. По-нататъшни наблюдения с космическия телескоп Хъбъл и мисията Касини показват, че шестоъгълникът е останал стабилен поне 44 години.

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Десетоъгълникът остава незабелязан дълго време. През 2024 г. астрономи-аматьори наблюдават тъмна, вълнообразна линия около южния полюс. Анализът на тези данни през 2025 г. разкрива, че той има отчетлива десетоъгълна форма. Изображения, направени от космическия телескоп Хъбъл, проследяват появата на структурата до 2023 г.

Според изследователите това е атмосферна вълна, образувана от мощни ветрове. Наблюденията при различни дължини на вълните показват, че структурата се простира до различна височина, което означава, че не е просто модел върху повърхността на облака.

В същото време, десетоъгълникът и северният шестоъгълник се различават значително. Шестоъгълникът е разположен по-близо до полюса, докато десетоъгълникът е по-далеч. Освен това, новата структура изглежда по-малко стабилна.

Учените все още не са определили защо южната повърхност на Сатурн има точно десет страни. Един възможен фактор може да бъде антициклон - вихър с високо налягане, разположен малко на север. Той е широк приблизително 4000 км.

Изследователите са моделирали няколко сценария за образуването на десетоъгълника, но никой не е възпроизвел точно наблюдаваната структура. Следователно, ролята на съседния вихър засега остава само една хипотеза.

Астрономите планират да наблюдават десетоъгълника през следващите години. Южното полукълбо на Сатурн в момента преминава от пролет към лято, получавайки нарастващи количества слънчева радиация. Това би могло да повлияе на стабилността на атмосферната структура и да помогне на учените да разберат механизма на нейното формиране.

Междувременно учени от Техническия университет Чалмърс в Швеция и НАСА са направили изненадващо откритие, които е предизвикателство за един от фундаменталните принципи на химията и предлага и нов поглед върху Титан - мистериозния спътник на Сатурн, съобщи „Сайънс дейли“. В изключително студените условия на Титан, вещества, които нормално не са способни да се сместват, могат да се комбинират. Това откритие разширява разбирането на учените как са се осъществявали химичните процеси преди появата на живота на Земята.