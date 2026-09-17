Съветник на Тръмп: Американските войски да се готвят за бой и около Луната

Американските войски трябва да се подготвят за бой не само в земната орбита, но и около Луната. Това заяви висшият военен съветник на президента Доналд Тръмп, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, цитиран от "Ройтерс" и АП. Той направи изявлението след първото публично разкритие, че САЩ са разположили оръжия в космоса. Още: Нов удар за Тръмп: Камарата на представителите гласува за край на войната с Иран

Обръщайки се към военния персонал и лидерите на отбранителната индустрия на конференцията "Въздух, космос и кибернетика" близо до Вашингтон, Кейн призова въоръжените сили да се адаптират, така че военните "да са готови да се борят, да издържат и да побеждават от морското дъно до окололунното пространство".

Космически сили

Космическите сили, най-новият клон на военните, създаден от Тръмп през 2019 г., се организират за участие в бой в орбита и лунното пространство. Генерал-лейтенант Грегъри Ганьон, началник на Командването на бойните сили на силите, отделно информира репортерите, че тъй като "човечеството напредва по-дълбоко в космоса, задачата на Космическите сили е да помогнат за подготовката за защита на интересите на САЩ".

Разкритието, че американските сили са готови да се бият между високата околоземна орбита и Луната, идва малко след като министърът на военновъздушните сили Трой Майнк обяви на същото събитие, че САЩ разполагат с оперативни "оръжия за контрол на космоса в орбита".

Поредицата от военни изявления относно орбиталните въоръжения противоречи на отдавна установените международни норми, предназначени да запазят космическото пространство изключително за немилитаризирани, мирни цели.

Космическите сили казват, че потенциалните врагове на САЩ може да се стремят да превърнат космоса в бойно поле.

Докато няколко държави, включително САЩ, преди това са демонстрирали способността си да унищожават спътници в околоземна орбита, тези тестове са били проведени от наземни места срещу собствените им средства.

Според Ганьон обаче "разузнавателната общност ясно е посочила, че потенциалните противници се стремят да разширят войната в космоса", което е предизвикало реакция от страна на американските военни.

Китай създаде свое собствено специално военно космическо звено през 2024 г., като му възложи задачата да подобри способността си да се справя с конфликти в космоса.

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