НА ЖИВО: Левски 0:1 Ред Бул Залцбург, австрийците с гол аванс на почивката

Отборите на Левски и Ред Бул Залцбург играят при резултат 0:1 в първия мач от груповата фаза на Лига Европа. "Сините" си осигуриха място в основния етап на втория по сила европейски турнир, след като загубиха във финалния плейоф за влизане в Шампионска лига. Те влизат в мача, след като записаха равенство в последния си мач - 0:0 с Ботев Враца. "Биковете" също не записаха победа в миналия кръг от австрийската Бундеслига. Срещата между Левски и Залцбург се очертава да бъде изключително оспорвана. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите всеки един момент НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Левски 0:1 Ред Бул Залцбург

"Сините" започнаха по-активно, като се понесоха в предни позиции след първия съдийски сигнал, но не успяха да застрашат вратата на Кристиан Завиешицки. Последваха по-спокойни минути, в които гостите установиха контрол над топката и направиха две атаки, които не завършиха с удар. С всеки следващ момент пресата на РБ Залцбург се засилваше, но футболистите на Левски държаха събитията на терена под контрол. В 11-а минута Рейналдо не успя да стигне топка в наказателно поле и Завиешицки излезе, за да улови. Малко след това "сините" се опитаха да изненадат своя съперник, но акцията им бе спряна точно преди решителния пас в наказателното поле. В 18-минута Завиешицки отрази първия точен удар на Левски, който бе дело на Армстронг Око-Флекс.

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След това Едмънг Байду центрира опасно в наказателното поле на "сините", но Кристиан Макун бе на точното място и изчисти с глава. Малко по-късно Харис Табакович стреля много силно от близка дистанция, но вратарят на Левски Светослав Вуцов успя да избие топката. Макуун и Майкон спряха две много бързи атаки на "биковете". В 28-а минута Рейналдо отново не стигна дълъг пас от защитата. Секунди след това Байду преодоля бранителите на Хулио Веласкес и центрира опасно, но подаването му бе блокирано. Футболистите на Залцбург засилиха натиска си в следващите моменти. В 36-а минута Вуцов не срещна проблеми с още един точен изстрел в очертанията на вратата му.

В 38-а минута Мазурек направи страхотен прехвърлящ пас, който намери Абубакар Бари на левия фланг. Той подаде към Харис Табакович, който прати топката във вратата на Левски за 1:0. "Сините" се опитаха да отгововят на момента, но хубава акция в предни позиции завърши с удар на Алекс Сентейес, който бе блокиран от защитник в "бяло. Домакините продължиха да натискат до края на първото полувреме, което притесни съперника, но не намериха пътя към вратата. Така Ред Бул Залцбург се оттегли на почивката с гол аванс.

Очаквайте подробности!

Стартови състави

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

РБ Залцбург: 52. Кристиан Завиешицки, 18. Николас Верачниг, 44. Кевин Бома, 21. Тим Дрекслер, 31. Доминик Шмид, 15. Бартош Мазурек, 32. Абубакар Бари, 20. Едмънг Байду, 8. Сота Китано, 11. Йорбе Вертесен, 9. Харис Табакович

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