Новото ръководство за схемите в БАБХ: Натиск, "такса спосойствие" и послушковци, които да си затварят очите

Бившият шеф на граничен контрол от 2022 г. д-р Ангел Мавровски е новият изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните. Той бе представен от новия министър на земеделието Иван Христанов.

Малко след като Мавровски пое поста, той е категоричен, че в агенцията има редица проблеми и нарушения.

Според него например има множество сигнали, че инспектори от БАБХ искат "такса спокойствие". По тези данни текат проверки от Инспектората.

Мавровски призова всички хора, които са били обект на такава дейност, да подадат сигнал.

"Поставят се хора, които да си затварят очите"

Той засегна и проблема с "абсолютния геноцид върху служителите на БАБХ".

Мавровски обяви, че за последните 3 години са освободени 922 души по различни причини.

"Има и пенсионери, но по-голямата част от тези хора са работещи, знаещи и можещи. Опитвам се всеки един от случаите да разглеждам. Стига се до определен натиск по определени казуси. Самата Агенция остава без експерти, съответно и без лекари на терен, което е опасно за националната сигурност", заяви той.

По думите му целта е е да се поставят хора, "които да си затварят очите и които да могат да бъдат контролирани".

"Опитвам се в момента да върна този екип обратно и Агенцията да започне да функционира, иначе имаме една гора от фикуси - така бих нарекъл до момента дейността в последните 3 години", допълни той.

Мавровски изтъкна "схемите" в министерството, за които сега се изнася информация, като според него става въпрос за огромни интереси.

За огнищата на шарка

По отношение на обвиненията от страна на ИТН той заяви, че обвиняващите трябва да изкарат и документи за твърденията си.

"За ваксинациите, за които се твърди, че не съм извършил - не само че съм ги извършил, но имам и една в повече. Поради техническа грешка не е въведена или е грешка в записа на системата", подчерта д-р Мавровски.

Той обяви, че е сформирана комисия в МЗХ по казуса със стадото на бай Рибан и се търси решение. И отбеляза също, че познава цялото семейство. По думите му наложеният им тормоз е покъртителен. Никой не отиде за година и 4 месеца да направи съответните проверки и анализи, подчерта той.

Мавровски коментира и казуса с шарката и полюсните мнения за ваксинация на животните. Директорът на БАБХ заяви, че е редно млекопреработвателите и животновъдите да вземат решение заедно.

По думите му в страната има 17 огнища с шарка, които не са ликвидирани.

"При необходимост има вероятност да пристъпим и към ваксинация. И самият сектор би следвало да вземе отношение. Но ако рискуваме още 30-40-50 или 100 000 животни, които да бъдат избити, това наистина ще бъде много тежко", заяви той.

Земеделският министър внесе 2 сигнала в прокуратурата, свързани с Областната дирекция на БАБХ в Пловдив. Според д-р Мавровски "тепърва се започва".

Той уточни, че инсинераторите са изключително важни за националната сигурност. Но работата им няма да продължи както досега. На този етап обаче няма предпоставка за прекратяване на договори.

"Проверките трябва да доведат до спокойствие на българските граждани в тази институция - че тя функционира, че е в рамките на закона. Целта е тази агенция вече да тръгне в някаква градивна посока", подчерта той.

За контрола по границата

Мавровски коментира и фитосанитарния контрол на границата на "Капитан Андреево".

"Имам сигнал от последните дни, че има завишения на пробите, които са замърсени, и намаляване на честотата на пробите, т.е. има по-малко взети проби и повече нарушения", заяви той, цитиран от БНР.

Според него има сигнали за натиск върху служители на агенцията, като предстои това да бъде проверявано.

По думите му забранените препарати за растителна защита, за които министърът съобщи, че влизат с тирове през "Капитан Андреево" с фалшиви документи, вече са на територията на страната. Той смята, че са в нелегални складове. Следват проверки и в тази посока, допълни Мавровски.