Скандал във Враца: вандал е съсипал терените на Ботев

Ръководството и треньорите в Ботев Враца са се сблъскали с ужасяваща грозна гледка във вчерашния 26 февруари. На тренировъчните терени на детско-юношеската школа на клуба е навлязъл вандал с автомобил и умишлено е съсипал тревната настилка, като е оставил дълбоки следи от гуми, напомнящи движения от дрифт. От Ботев съобщиха лошата новина с публикация в социалните мрежи и заявиха, че ще направят всичко възможно да намерят виновника.

Ботев Враца: „Автомобил е навлязъл на футболния терен“

Ето какво написаха от Ботев Враца: „Това, което виждате на снимките, е резултат от безотговорно и нагло поведение. Автомобил е навлязъл на футболния терен и умишлено е извършвал дрифт, нанасяйки сериозни щети върху тревната настилка. Само преди около два месеца теренът беше затревен с нова тревна смеска. Полагаме постоянни усилия, влагаме средства, труд и време, за да възстановим съоръжението и да осигурим нормални условия за тренировки и спорт през пролетта.

„Щетите ще бъдат отстранени“

С едно безразсъдно действие бяха унищожени месеци работа. Това не е „забавление“. Това е вандализъм. Това е демонстрация на пълно неуважение към труда на хората, към децата, които тренират тук, и към цялата спортна общност. Щетите ще бъдат отстранени, но няма да останат без последици. Категорично заявяваме: ще бъдат предприети всички необходими действия за установяване на извършителя, включително съдействие от компетентните органи и търсене на пълна отговорност за нанесените щети.

„Ще бъдем благодарни за всяко съдействие“

Призоваваме всички граждани, които имат информация за случая или са били свидетели на случилото се, да се свържат с нас. Ще бъдем благодарни за всяко съдействие, което може да помогне за установяване на извършителя. Всеки, който си позволява да унищожава спортната инфраструктура, трябва да бъде готов да понесе последствията. Теренът е за спорт и развитие на деца – не е място за безразсъдни демонстрации. Подобни прояви няма да бъдат търпени“.

