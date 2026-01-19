Тръмп тайно търсел информация за военните обекти в Гренландия

САЩ тайно са събирали чувствителна информация за военни съоръжения, пристанища и въздушни бази в Гренландия, без да информират Дания. Това съобщи датското издание Berlingske на 18 януари, позовавайки се на неогласени до момента документи от датското Министерство на отбраната.

През 2025 година Вашингтон се е опитал да събере данни за критичната военна инфраструктура на арктическия остров, заобикаляйки обичайните канали за комуникация с датското външно министерство и датското Министерство на отбраната като е търсел контакт с отделни датски служители във ведомствата.

Тази информация би могла да бъде от решаващо значение при потенциална атака на САЩ срещу Гренландия, което е предизвикало тревога в датските власти, пише медията. Властите на страната и военното ръководство са били незабавно информирани за това, а документите досега са били строго класифицирани, съобщи медията.

