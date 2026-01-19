Войната в Украйна:

Тръмп тайно търсел информация за военните обекти в Гренландия

19 януари 2026, 05:50 часа 368 прочитания 0 коментара
Тръмп тайно търсел информация за военните обекти в Гренландия

САЩ тайно са събирали чувствителна информация за военни съоръжения, пристанища и въздушни бази в Гренландия, без да информират Дания. Това съобщи датското издание Berlingske на 18 януари, позовавайки се на неогласени до момента документи от датското Министерство на отбраната.

През 2025 година Вашингтон се е опитал да събере данни за критичната военна инфраструктура на арктическия остров, заобикаляйки обичайните канали за комуникация с датското външно министерство и датското Министерство на отбраната като е търсел контакт с отделни датски служители във ведомствата.

Още: Тръмп използва Гренландия като истински гангстер, за да отвлече вниманието от Русия

Тази информация би могла да бъде от решаващо значение при потенциална атака на САЩ срещу Гренландия, което е предизвикало тревога в датските власти, пише медията. Властите на страната и военното ръководство са били незабавно информирани за това, а документите досега са били строго класифицирани, съобщи медията.

Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес