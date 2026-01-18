Тръмп използва Гренландия като истински гангстер, за да отвлече вниманието от Русия

Американският президент Доналд Тръмп използва Гренландия, за да отклони вниманието от реалните заплахи каквато е войната на Русия срещу Украйна. Това заяви бившият генерален секретар на НАТО и бивш премиер на Дания Андерс Фог Расмусен.

Той отбеляза, че вниманието на света в момента е насочено към Гренландия, вместо към това, което би трябвало да е истинският фокус - Путинската война и как да бъде накаран Владимир Путин да преговаря за мир в Украйна.

"За мен това е болезнен процес. Още от детството си смятам Съединените щати за естествения лидер на свободния свят. Дори съм говорил за САЩ като за световен полицай. Сега виждаме Съединените щати да използват език, много близък до този на гангстерите, които би трябвало да контролират в Москва, Пекин и т.н.", каза Расмусен пред FT.

"Разногласията на Запад са в полза на Русия. Сигурен съм, че Москва се надява Гренландия да бъде айсбергът, който да потопи НАТО. Така че това отива отвъд Дания и Гренландия... Завладяването на Гренландия би означавало края на световния ред, какъвто го познаваме", каза още той.

Расмусен заяви още, че е добре запознат с тактиките за разсейване.

"Всъщност съм обезпокоен, че вниманието на света сега е насочено към нещо, което не представлява заплаха нито за Европа, нито за Съединените щати – а именно Гренландия, съюзник на Съединените щати – вместо да се съсредоточи върху това, което трябва да бъде фокусната точка в момента: а именно как можем да принудим Путин да седне на масата за преговори в Украйна?"

Според Расмусен Дания би трябвало да използва тактиката да предложи на САЩ споразумение за привличане на повече американски инвестиции в Гренландия, например в добива на критични минерали, както и пакт за стабилност и устойчивост, "за да се предотврати руско и китайско влияние".

