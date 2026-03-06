Висш ирански генерал е екзекутиран заради шпионаж в полза на Мосад?

Генералът от специалните сили на Иранската революционна гвардия (ИРГ) Есмаил Гаани е бил екзекутиран за шпионаж в полза на Мосад. Това съобщават арабските медии, позовавайки се на непотвърдени източници. Твърди се, че той е бил обвинен в шпионаж и екзекутиран. Към момента няма официално потвърждение от иранските власти относно съобщенията.
Според съобщенията, Гаани, който е ръководител на специалното звено „Кудс“, е бил осъден, защото е бил последния, срещнал се с покойния върховен лидер аятолах Хаменей преди смъртта му. Освен това се твърди, че е бил и последния, срещнал се с лидера на „Хизбула“ Хасан Насрала. Всички загинаха от израелски ракетни удари веднага след срещите.
Есмаил Гаани е преживял множество опити за покушение, но винаги успява да оцелее.
По време на 12-дневната война между Иран и Израел той беше обявен за мъртъв от множество медии, преди да се появи отново на публично тържество в Техеран в края на юни 2025 г., облечен в цивилни дрехи и бейзболна шапка, в очевидно добро здраве.