Втори американски самолет-цистерна кацна в "Безмер"

Вторият самолет-цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати също е кацнал във военната база „Безмер“. Това съобщиха от Министерството на отбраната за bTV. Първият американски самолет кацна около 16:00 часа днес. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите-цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

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Премиерът Румен Радев коментира, че американските самолети, които ще бъдат разположени в Безмер, не са предназначени за бойни действия. „Сега ще има евентуално самолети-цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с тях имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета-цистерни“, обясни той.

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Военното министерство заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката по отношение на сигурността. В с. Безмер имаше протест и подписка срещу разполагането на военни самолети в района.

В интервю за предаването „Защо?“ на bTV министър Стоянов призна, че решението на парламента за разполагане на машините е било трудно, но обясни, че страната ни носи отговорност за сключените договори със съюзнически сили.

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Представителите на службите са уверили, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.

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