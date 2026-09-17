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Съвет по сигурността, цените на горивата и битката с корупцията: Натоварен петък очаква премиера Радев

17 септември 2026, 23:40 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Съвет по сигурността, цените на горивата и битката с корупцията: Натоварен петък очаква премиера Радев

В Министерския съвет утре ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои и заседание на Съвета по сигурността. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

От 8:30 ч. ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. От 9:00 часа министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

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От 11:00 часа в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.

Преди това, от 10:30 ч., на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

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Предвидени са брифинги след края на работната среща за мерките във връзка с високите цени на горивата и след заседанието на Съвета по сигурността.

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Премиерът Румен Радев днес взе участие в Националното съвещание на МВР във връзка с изборите, като, освен по тази линия, той очерта и основни приоритети пред министерството. Той отбеляза, че въпросът за корупцията, борбата със злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел е изключително трудна задача, защото този модел се е вкоренил дълбоко във всички структури от централно ниво до всички области на България. 

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Румен Радев цени на горивата съвет по сигурността
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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