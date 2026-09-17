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Експериментът на Мареска сработи: 17-годишен талант избухна за разгром на Ман Сити в Купата на Лигата

17 септември 2026, 23:34 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Експериментът на Мареска сработи: 17-годишен талант избухна за разгром на Ман Сити в Купата на Лигата

Манчестър Сити започна защитата на трофея си в Купата на Лигата с категорична победа. "Гражданите" разгромиха Норич с 5:0 на "Етихад" в третия кръг на турнира, като Енцо Мареска очаквано експериментира със състава си и направи цели 10 промени от дербито с Манчестър Юнайтед. В герой за домакините се превърна 17-годишният Флойд Самба, който реализира два гола при дебюта си за първия отбор. Успехът беше шести пореден за Сити във всички турнири.

Ман Сити разби Норич с 5:0

Самба откри резултата в 29-ата минута, когато засече с глава центриране отдясно и даде преднина на домакините. Само три минути по-късно Раян Шерки удвои аванса на Манчестър Сити след хубаво извеждащо подаване и прецизен нисък удар. До почивката тимът на Енцо Мареска вече контролираше напълно двубоя.

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Манчестър Сити

След паузата головете продължиха. Алън Елиас, който също правеше своя дебют за Сити, се разписа само три минути след началото на второто полувреме. В 54-ата минута Самба оформи своя дубъл с красиво изпълнение, с което направи резултата 4:0. Крайното 5:0 беше оформено в добавеното време от резервата Райън МакАйду.  

В следващия кръг Манчестър Сити ще се изправи срещу Брайтън, като двубоят отново ще бъде на "Етихад" в седмицата, започваща на 26 октомври. Иначе следващият мач на "гражданите" е със Съндърланд за шампионата още този уикенд - на 20 септември, а след паузата за националните отбори гостува на Ливърпул.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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