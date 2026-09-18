Ювентус разгроми следващия съперник на Левски в Лига Европа (РЕЗУЛТАТИ)

Ювентус даде сериозна заявка още в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Италианският гранд разгроми НЕК Неймеген с 5:0 на своя стадион и стартира европейската си кампания по впечатляващ начин. "Бианконерите" решиха мача още през първото полувреме с три гола, а след почивката добавиха още две попадения, за да стигнат до категоричен успех и чиста мрежа срещу следващия съперник на Левски в турнира.

Ювентус разби НЕК Неймеген

Нико Гонсалес откри резултата още в 9-ата минута, след като се възползва от груба грешка на вратаря на НЕК. Керим Алайбегович удвои аванса на домакините в 24-ата минута, а Ник Волтемаде направи 3:0 от дузпа в 35-ата. След почивката Ювентус продължи да контролира срещата, като Зеки Челик се разписа за 4:0 в 75-ата минута, а Рандал Коло Муани оформи крайния резултат в 81-ата.

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Така италианският тим започна с пет гола и без допуснато попадение в първия си европейски двубой за сезона. За НЕК вечерта беше тежка, но тимът от Неймеген ще има възможност да се поправи в следващия си мач, когато приема Левски на 15 октомври.

Ювентус обаче не беше единственият отбор, който впечатли. Съперникът на ЦСКА в плейофите за влизане в Лига Европа - ОФИ Крит, също записа престижна победа, след като надви Хофенхайм с 2:0. Бешикташ се наложи убедително над Марсилия с 4:1, а Ференцварош спечели с 3:1 като гост на Селтик.

Кристъл Палас също започна с категоричен успех - 4:0 срещу Лех Познан. Юнион Сен Жилоа победи Виктория Пилзен с 3:0, докато Борнемут постигна ценна победа като гост на Реал Сосиедад с 2:1. В останалите срещи Лилестрьом отстъпи с 1:2 на Торейрензе, а Левски загуби с 0:1 от Залцбург в София.

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Всички резултати от Лига Европа за вечерта:

ОФИ Крит – Хофенхайм 2:0

Левски – Залцбург 0:1

Бешикташ – Марсилия 4:1

Селтик – Ференцварош 1:3

Кристъл Палас – Лех Познан 4:0

Виктория Пилзен – Юнион Сен Жилоа 0:3

Ювентус – НЕК Неймеген 5:0

Лилестрьом – Торенсе 1:2

Реал Сосиедад – Борнемут 1:2