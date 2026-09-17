Опонентът, който "сготви" Христо Янев в ЦСКА, се оказа световна класа

ОФИ Крит, който само преди няколко седмици нанесе един от най-тежките европейски удари на ЦСКА и се превърна в една от основните причини за огромния натиск върху Христо Янев, даде сериозна заявка за класата си. Гръцкият тим започна с впечатляваща победа участието си в основната фаза на Лига Европа, след като надви с 2:0 германския гранд Хофенхайм.

ОФИ Крит победи немския Хофенхайм, който има играчи за 280 млн. евро

Хофенхайм е клуб от Бундеслигата с многократно по-скъп състав. Според данните на Transfermarkt германският тим е оценяван на близо 280 милиона евро. Именно срещу такъв съперник ОФИ демонстрира, че не е стигнал случайно до основната фаза на Лига Европа. Гърците притежаваха по-малко топката и отправиха по-малко удари, но бяха по-клинични и опасни в нападение от Хофенхайм.

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Само преди три седмици ОФИ отстрани ЦСКА с общ резултат 5:0. В първия двубой Христо Янев призна, че тимът му е допуснал елементарни грешки и се е подвел по поведението на съперника. След реванша пък той посочи, че ОФИ е бил по-агресивен и е превъзхождал ЦСКА в ключови компоненти от играта. Малко по-късно натискът срещу Янев се засили и той бе принуден да подаде оставка.

ОФИ обаче сякаш бе подценен у нас, а класата на отбора действително е много висока. Това се видя не само в мача с Хофенхайм, но и преди това. Спечели Суперкупата на Гърция с победа над АЕК, загуби с 1:2 от Арис, но записа 0:0 срещу ПАОК, победи Кифисия с 2:0, Хрисуполис с 3:0 за Купата, а след това постигна впечатляващ успех с 1:0 като гост на Олимпиакос.

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