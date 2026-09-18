Тръмп: Има напредък по въпроса с разкриването на американска военна база в Полша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се постига напредък към създаването на американска военна база в Полша, като отдаде дължимото на "смелото лидерство" на полския президент Карол Навроцки, предаде Ройтерс. "Ако това се случи, мястото ще бъде обявено съвсем скоро. Това ще бъде историческа стъпка за великия съюз между САЩ и Полша", написа Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл.

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Полша настоява за засилено съюзническо присъствие по източния фланг на НАТО след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. През юни полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Министерството на отбраната на САЩ е отворено към предложението на Полша за постоянно американско военно присъствие в страната, но все още не е взето решение.

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Кошиняк-Камиш се срещна с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет през юни в Брюксел, където ръководителят на Пентагона обяви нов преглед на разполагането на американски войски в Европа. Досега Полша е приемала американски войски само на ротационен принцип.

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