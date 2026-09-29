Тръмп за Иран: Те са луди, ще спечелим тази война много скоро (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че днес представители на САЩ са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че САЩ ще я спечелят „много скоро“, предаде Ройтерс.
"Ще спечелим. Ако ме питате ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо", заяви Тръмп в Овалния кабинет.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 28, 2026
We’re going to win. It’s going to be one way or the other. It’s going to go pretty quickly. pic.twitter.com/jIarJZouCV
"Ще спечелим тази война много скоро. Тя ще приключи", категоричен бе той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 28, 2026
We’re going to win that war very soon. That will be over. pic.twitter.com/TzeeVwGXKs
"Ако искате да видите хаос, нека вземат и унищожат град с ядрено оръжие. Не говоря само за Израел и големи части от Близкия изток. Нека ни ударят с ядрено оръжие, за всички онези глупави хора, които си мислят, че това е наред", каза той по повод ядрената програма на Иран.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 28, 2026
If you want to see turmoil, let them take out a city with a nuclear weapon.
I’m not only talking about Israel and big parts of the Middle East.
Let them hit us with a nuclear weapon, for all those stupid people that think it’s okay. pic.twitter.com/prktGbiG2L
"Отидох на война, за да спра това, което можеше да бъде една от най-лошите неща, които някога са се случили на света — на нас, но и на света като цяло. Израел щеше да бъде заличен точно в този момент. Нямаше да има Израел, нямаше да има Близък изток, и тогава ракетите и бомбите щяха да започнат да идват към нас и към Европа", каза още той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 28, 2026
I went to war to stop what could be one of the worst things that could ever happen to the world— to us, but to the world.
Israel would be wiped out right now.
There would be no Israel, there'd be no Middle East, and then the rockets and the bombs would start… pic.twitter.com/nSkRoXDNwg
"Те са луди. Няма никакво съмнение в това. Те са много луди хора. Казвам им го през цялото време. Казвам: „Ти си луд, човече“", продължи с откровенията Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 28, 2026
They are crazy. There’s no question about it. They are very crazy people.
I tell them all the time. I say, “You are crazy, man.” pic.twitter.com/JXsTJiOaNq
Американският президент изрази увереност, че цените на горивата ще се сринат, след като САЩ спечелят войната. "Когато видите какво се случва веднага щом тази война приключи, инфлацията ще бъде заличена, напълно", увери той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 28, 2026
When you see what happens as soon as that war ends, inflation is going to be eradicated. Totally. pic.twitter.com/3uF8Q2Cvre