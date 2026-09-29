Войната в Украйна:

Тръмп за Иран: Те са луди, ще спечелим тази война много скоро (ВИДЕО)

29 септември 2026, 2:17 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп за Иран: Те са луди, ще спечелим тази война много скоро (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че днес представители на САЩ са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че САЩ ще я спечелят „много скоро“, предаде Ройтерс. 

"Ще спечелим. Ако ме питате ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо", заяви Тръмп в Овалния кабинет. 

"Ще спечелим тази война много скоро. Тя ще приключи", категоричен бе той.

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"Ако искате да видите хаос, нека вземат и унищожат град с ядрено оръжие. Не говоря само за Израел и големи части от Близкия изток. Нека ни ударят с ядрено оръжие, за всички онези глупави хора, които си мислят, че това е наред", каза той по повод ядрената програма на Иран.

"Отидох на война, за да спра това, което можеше да бъде една от най-лошите неща, които някога са се случили на света — на нас, но и на света като цяло. Израел щеше да бъде заличен точно в този момент. Нямаше да има Израел, нямаше да има Близък изток, и тогава ракетите и бомбите щяха да започнат да идват към нас и към Европа", каза още той.

"Те са луди. Няма никакво съмнение в това. Те са много луди хора. Казвам им го през цялото време. Казвам: „Ти си луд, човече“", продължи с откровенията Тръмп.

Американският президент изрази увереност, че цените на горивата ще се сринат, след като САЩ спечелят войната. "Когато видите какво се случва веднага щом тази война приключи, инфлацията ще бъде заличена, напълно", увери той.

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Доналд Тръмп война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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