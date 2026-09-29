Украйна получи стотици разузнавателни дронове Penguin: На какво са способни те?

Американската космическа и отбранителна компания Redwire е доставила над 300 разузнавателни дрона Penguin (в превод "Пингвин") на Украйна. Освен това, както съобщава Defense Blog, новата версия има значително по-висока височина на полета от версиите от 2022 г. Тези възможности правят разузнавателните дронове по-устойчиви на атакуващите дронове на окупаторите.

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„Пингвин“ е малък безпилотен летателен апарат с неподвижно крило, подходящ за разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни мисии. Силите за отбрана получават обновения „Пингвин Mk2X“, избирайки го заради неговата здравина и способност да лети по-далеч и по-високо от други летателни апарати. Redwire не разкрива точни данни за височината и обхвата. На борда му е инсталирана стабилизираната камера Octopus 180, произведена от латвийското дъщерно дружество на Redwire. Тя позволява на операторите да наблюдават цели от по-голямо разстояние и с по-голяма точност.

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Penguin е проектиран, произведен и летателно тестван в Латвия, където Redwire управлява екип от пилоти, обучаващи украински оператори. Компанията също така поддържа офис и персонал в Украйна за поддръжка, ремонт, обучение и инженерна подкрепа. Добре известно е, че модулният дизайн на системата позволява бързи иновации. Производителите казват, че „оцеляването на безпилотните летателни апарати зависи от адаптивността“. Междувременно украинските военни добавят, че технологиите трябва да се актуализират почти на всеки два месеца, тъй като противниците се адаптират бързо и решенията могат да станат неефективни.

Нов дрон Penguin

Redwire разработва и следващата версия на Penguin, Mk3, която вече е поръчана от страна от НАТО. Mk3 излита и каца вертикално, има множество товарни отсеци, превозва повече оборудване от по-ранните версии, проектиран е за зимни операции и може да се управлява от екипаж от двама души.

„Стената срещу дронове“ на НАТО

Припомняме, че Латвия изгражда антируска система за дронове по цялата си граница с Русия. Системата ще работи автоматично, подобно на украинската система. Латвия смята, че системата ще открива руски дронове, което ще позволи свалянето им с помощта на рентабилни методи и ще избегне необходимостта от изстрелване на изтребители.

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