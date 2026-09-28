След над 10-часово заседание: Какво се случи на делото срещу Ива Михайлова?

Повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в Основния съд в Кочани от делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Следващото заседание е насрочено за 9 ноември. При произшествието, случило се на 7 октомври 2025 г., няколко души, включително самата Ива Михайлова, са пострадали. Документите на Ива са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Ива Михайлова е обвинена за причиняване на тежка катастрофа и тежко престъпление срещу безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония.

По време на днешното заседание беше разпитано вещо лице от Съдебна медицина в Скопие по исканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията на загиналия при катастрофата и беше довършен разпит на друго вещо лице, изготвило автотехническата експертиза, също по искане на прокуратурата, предаде БТА.

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Според представените от съдебния медик заключения, от нараняванията на загиналия при катастрофата, който е пътувал зад шофьора на автомобила, в лявата част на задната седалка, които са в лявата и челната част на тялото, не може да се установи дали пострадалият е бил с колан - детайл, важен за защитата на Ива Михайлова, която попита дали нараняванията при сблъсъка на двата автомобила биха били същите, ако лицето е било със или без колан.

Друг важен детайл, присъстващ в днешните въпроси на защитата, беше наличието на строителни материали - бои, лепила, туба, но и лайсни, които са били превозвани в автомобила. Според вещото лице, което се позова на снимките от катастрафата, превозваните лайсни са били от дясно на загиналия и не са могли да причинят наранявания, несъвместими с живота.

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Прекъснат на два пъти, в единия случай - за да може съдията да гледа мярка за неотклонение на арестуван от полицията, беше и разпитът на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза. Тази експертиза също е правена по снимков материал, а основните въпроси бяха свързани с местоположението на пътя на двата автомобила, участващи в сблъсъка.

Многобройни въпроси бяха зададени за мястото на разпръскването на течности по пътя, наличието на стъкла и пластмаса в следствие на удара и следите от изстъргване по асфалта на мястото на катастрофата. Според тази експертиза ударът е станал в лентата за насрещно движение, в която Ива е навлязла с автомобила си. Експертизите, които защитата й обаче е изготвила, показват тъкмо обратното - че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение. Тези експертизи обаче ще бъдат представени на следващото заседание по делото, което отново се очаква да продължи цял ден и което ще се проведе на 9 ноември.

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На делото присъстваха народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“ - Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, от ГЕРБ - Георг Георгиев, от ДБ - Елисавета Белобрадова. Ангел Георгиев от "Възраждане" не е бил допуснат да влезе в страната, под предлог, че има неплатени съдебни разноски по дело, за което не е знаел. За случилото се Георгиев оповести във Фейсбук профила си снощи. Той е пътувал за Кочани заедно с друг депутат от Възраждане – Кръстьо Врачев.

В залата на Основния съд в Кочани бяха и адвокатът, нает от майката на Ива - Николай Димитров, който е отправил искане да бъде присъединен към адвокатския екип на Ива Михайлова, на което все още няма отговор, майка й - Христина Михайлова, както и съпругата и братът на загиналия при катастрофата Бесим Дурмиши, роднини и приятели на возилите се в другия автомобил, участвал в катастрофата.

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Независимо как ще свърши делото, Ива Михайлова има правото да получи адекватно лечение, смята българският народен представител от "Прогресивна България" Бойко Младенов, според когото всичко това, което изнася обвинението, от негова гледна точка "е скалъпено" и снимките "ясно показват това". "На снимките видях ясно лайсните, които сега медицинската експертиза твърди, че нямат отношение към смъртта на единствения починалия човек (при катастрофата)", заяви той.

"Не сме тук, за да коментираме делото. Не сме тук, за да коментираме какво се случва в съдебната зала. Единствено сме тук, аз и моите колеги от различни парламентарни групи, за да подкрепим Ива Михайлова психически, да знае, че държавата (България) е с нея и най-вече да съблюдаваме защитата на човешките права", каза народният представител от парламентарната група на „Демократична България“ и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова и изрази надежда, че "всичко ще завърши според законите и според правото".

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"Това, което виждаме, е отказът Ива да се прибере и лекува в България въпреки влошаващото ѝ се състояние Това вече е една тенденциозност, предвид и това, че няколко пъти вече тя е била обект на подобен отказ. Това няма нищо общо с наказателното дело", коментира Георг Георгиев.

Той подчерта, че присъствието му днес в Кочани е продължение на един траен ангажимент на ГЕРБ за съблюдаване правото на честен и справедлив процес за Ива. "Това, че властите в Република Северна Македония не обръщат внимание на здравето на един млад човек, който очевидно няма нито намерение да се укрие, нито намерение да избегне правосъдие, което, надяваме се, честно ще предостави Република Северна Македония, демонстрира една друга нагласа, която, за съжаление, ние не можем да твърдим, че напълно и обективно спазва човешките права", подчерта Георг Георгиев.

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"Всеки има право да се бори за здравето си и за живота си, всеки има право да се защити и ние се надяваме, че този процес ще покаже именно тази зрялост – обективно да се съблюдава това, което ние в демократичните общества разбираме като честен, отворен, справедлив и прозрачен процес", изтъкна той.