Венецуела освободи още десетки политически затворници

Властите във Венецуела освободиха около 30 политически затворници в петък и събота след приключването на втория кръг от разговори между правителството и опозицията в Каракас, съобщиха неправителствени организации за защита на човешките права, цитирани от Франс прес. Около 30 задържани, сред които осем жени, обвинени в „наркотероризъм“ през 2021 г., са напуснали различни затвори във Венецуела. Още: Делси Родригес обяви, че ще има нови избори във Венецуела

Със съдействието на САЩ

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„Успяхме да проверим директно, че 29 души са били освободени“, обяви венецуелската неправителствена организация „Справедливост, среща и прошка“ (Justicia, Encuentro y Perdón - JEP) в социалната мрежа „Екс“.

Със съдействието на САЩ, 10 месеца след залавянето на бившия венецуелски президент Николас Мадуро, вторият кръг от преговори между властта и опозицията позволи да бъде постигнат напредък в съдебната реформа, съобщиха страните в преговорите.

Опозицията беше обещала да настоява за освобождаването на всички политически затворници в страната, но според последния доклад на неправителствената организация „Форо Пенал“ към 18 септември все още по затворите са били 344 политически затворници въпреки влезлият в сила през февруари закон за амнистията.

Оскар Мурильо, координатор на неправителствената организация „Провеа“, заяви в „Екс“, че „освобождаването на всички несправедливо задържани лица трябва да бъде доведено до край, а правата им, както и тези на другите жертви, трябва да бъдат гарантирани“.

Сред освободените са шестима души, обвинени в рамките на „Операция Гедеон“ – неуспешен опит за десант с цел сваляне на Мадуро през 2020 г., след който последваха многобройни арести.

От своя страна правозащитната организация „Форо Пенал“ съобщи за освобождаването на Франк Кабасас, свързан с делото на Оскар Перес, убит по време на военна операция през 2018 г. Перес беше полицейски инспектор, пилот и противник на правителството на Мадуро.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес , която е под силен натиск от страна на САЩ, обнародва закон за амнистия през януари след залавянето на Мадуро от американските сили, но процесът на освобождаване на политически затворници протича бавно, припомня АФП.

Семействата на политическите затворници протестират, а техни близки все още нощуват на палатки близо до посолството на САЩ във Венецуела и пред затвора „Родео 1“, където според неправителствените организации са се извършвали изтезания.

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