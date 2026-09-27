Акула плува на улица в щата Ню Джърси: Такава буря удари САЩ (ВИДЕО)

Мощна буря с наводнения връхлетя Източното крайбрежие на САЩ и нещата вече стигнаха дотам, че в Сърф Сити, щата Ню Джърси, акула е била забелязана да плува на една от улиците - буквално Атлантическият океан е стигнал дотам.
🌧 A powerful storm has slammed the northeastern U.S., prompting states of emergency in New York and New Jersey— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026
Streets have been flooded, tens of thousands of homes remain without power, and flights are facing widespread delays.
And in flooded Surf City, New Jersey, a shark… pic.twitter.com/Y58LnPuc32
За влошаването на времето предупреди дори българското МВнР, което препоръча на всички българи да не пътуват където и да е по Източното крайбрежие на САЩ, освен при крайна необходимост. Прогнозата беше, че бурята да засегне Източното крайбрежие на САЩ – от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия - с проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Според последните метеорологични прогнози най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Ню Йорк. Бурята вече се усеща осезаемо и в Ню Джърси, източната част на Лонг Айлънд и югоизточната част на Масачузетс, включително Кейп Код и остров Нантакет. Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята.
Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира в отделни райони пориви на вятъра до 55 мили в час (около 89 км/ч), като те ще предизвикат високи вълни и крайбрежни наводнения.
Още: Заради буря: МВнР предупреди българите да не пътуват по и до Източното крайбрежие на САЩ
БТА припомня, че жителите на Големия остров на Хаваите се подготвят за потенциално животозастрашаващи и катастрофални наводнения заради урагана "Ноло", докато Мексико остава под заплахата на друг тихоокеански ураган - "Поло", който се насочва към полуостров Баха Калифорния.
При необходимост от консулско или кризисно съдействие можете да се обръщате към Генералното консулство на Република България в Ню Йорк на следните телефон - + 1 212 935 4646; както и на дежурен телефон за спешни случаи извън работно време: + 1(202) 387 0174 или електронен адрес: Consulate.NewYork@mfa.bg. За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.
Още: Очаквана силна буря в САЩ отменя концерти на звезди и полети