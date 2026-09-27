Акула плува на улица в щата Ню Джърси: Такава буря удари САЩ (ВИДЕО)

Мощна буря с наводнения връхлетя Източното крайбрежие на САЩ и нещата вече стигнаха дотам, че в Сърф Сити, щата Ню Джърси, акула е била забелязана да плува на една от улиците - буквално Атлантическият океан е стигнал дотам.

🌧 A powerful storm has slammed the northeastern U.S., prompting states of emergency in New York and New Jersey



Streets have been flooded, tens of thousands of homes remain without power, and flights are facing widespread delays.



And in flooded Surf City, New Jersey, a shark… pic.twitter.com/Y58LnPuc32 — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

За влошаването на времето предупреди дори българското МВнР, което препоръча на всички българи да не пътуват където и да е по Източното крайбрежие на САЩ, освен при крайна необходимост. Прогнозата беше, че бурята да засегне Източното крайбрежие на САЩ – от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия - с проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Според последните метеорологични прогнози най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Ню Йорк. Бурята вече се усеща осезаемо и в Ню Джърси, източната част на Лонг Айлънд и югоизточната част на Масачузетс, включително Кейп Код и остров Нантакет. Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята.

Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира в отделни райони пориви на вятъра до 55 мили в час (около 89 км/ч), като те ще предизвикат високи вълни и крайбрежни наводнения.

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БТА припомня, че жителите на Големия остров на Хаваите се подготвят за потенциално животозастрашаващи и катастрофални наводнения заради урагана "Ноло", докато Мексико остава под заплахата на друг тихоокеански ураган - "Поло", който се насочва към полуостров Баха Калифорния.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие можете да се обръщате към Генералното консулство на Република България в Ню Йорк на следните телефон - + 1 212 935 4646; както и на дежурен телефон за спешни случаи извън работно време: + 1(202) 387 0174 или електронен адрес: Consulate.NewYork@mfa.bg. За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

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