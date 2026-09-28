Тръмп предложи на Китай да му продава оръжия: Американски посланик

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи на Пекин да му продава американски оръжия в отговор на китайските опасения от доставките на оръжия за Тайван. Това каза американският посланик в Китай в телевизионно интервю, цитиран от Франс прес. "Президентът Тръмп непрекъснато казва: "Ние продаваме оръжия на други страни по света." В един момент той дори попита президента Си дали иска да купи такива", разкри посланик Дейвид Пардю пред "Фокс Нюз".

"Продължават обсъжданията за други продажби. Тръмп и президентът Си разговарят за тях всеки път, когато се срещнат", добави Пардю и отбеляза, че позицията на САЩ не се е променила, цитира го БТА.

През юни Китай предупреди Тайван, че "търсенето на независимост, разчитайки на САЩ или чрез военна сила води до задънена улица".

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През декември Вашингтон разреши продажбата на оръжия на Тайван на стойност 11,1 млрд. долара.

Дейвид Пардю подчерта, че тази сделка показва, че администрацията на Тръмп е продала "повече оръжия на Тайван от всеки друг президент от 1979 г.".

САЩ са законово задължени да доставят оръжие на острова, който е управляван от демократично избрани президент и парламент, за да се гарантира защитата му. Китай от своя страна иска контрол върху Тайван, който смята за неразделна част от територията си, и не изключва употребата на сила, за да постигне целта си.

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