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Ураганът "Поло" взе жертви в северозападната част на Мексико

28 септември 2026, 9:32 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Ураганът "Поло" взе жертви в северозападната част на Мексико

Най-малко двама души са загинали при приближаването на урагана "Поло" към Мексико, съобщиха местните власти, докато стихията се насочи към полуостров Долна Калифорния. Други трима души са в неизвестност в западния щат Халиско, след обилни дъждове и свлачища, съобщи службата за гражданска защита. Очаква се “Поло” да достигне северозападния мексикански щат Южна долна Калифорния тази вечер.

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Според Националния център за ураганите на САЩ стихията наближава сушата като ураган от трета категория по петстепенната скала с придружаващи ветрове със скорост около 205 км/ч.

"Поло" бе на около 450 км югозападно от популярния туристически район Кабо Сан Лукас. Метеоролозите очакват урагана да достигне сушата близо до община Мулеге, с обилни валежи и създавайки опасност от внезапни наводнения.

Жителите бяха призовани да останат на закрито и да спазват стриктно инструкциите на властите.

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Очаква се "Поло" да пресече полуострова от запад на изток.

Междувременно ураганът "Ноло" предизвика наводнения в части от Хаваите през уикенда, докато преминаваше през островите.

Друга тропическа буря - "Рейчъл", се формира край южното тихоокеанско крайбрежие на Мексико вчера. Националният център за ураганите на САЩ очаква "Рейчъл" да се засили до ураган в сряда и да се насочи към крайбрежието.

Особено силният феномен "Ел Ниньо" допринесе за необичаен сезон на ураганите тази година. Девет урагана вече са се образували в Тихия океан, включително три, които достигнаха най-високото ниво от категория 5, докато в Атлантическия океан досега този сезон не са се образували урагани.

Сезонът на ураганите в източния Пасифик и в Атлантика официално продължава до края на ноември.

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Мексико ураган жертви
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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