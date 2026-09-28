Ураганът "Поло" взе жертви в северозападната част на Мексико

Най-малко двама души са загинали при приближаването на урагана "Поло" към Мексико, съобщиха местните власти, докато стихията се насочи към полуостров Долна Калифорния. Други трима души са в неизвестност в западния щат Халиско, след обилни дъждове и свлачища, съобщи службата за гражданска защита. Очаква се “Поло” да достигне северозападния мексикански щат Южна долна Калифорния тази вечер.
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Според Националния център за ураганите на САЩ стихията наближава сушата като ураган от трета категория по петстепенната скала с придружаващи ветрове със скорост около 205 км/ч.
"Поло" бе на около 450 км югозападно от популярния туристически район Кабо Сан Лукас. Метеоролозите очакват урагана да достигне сушата близо до община Мулеге, с обилни валежи и създавайки опасност от внезапни наводнения.
Жителите бяха призовани да останат на закрито и да спазват стриктно инструкциите на властите.
Очаква се "Поло" да пресече полуострова от запад на изток.
Междувременно ураганът "Ноло" предизвика наводнения в части от Хаваите през уикенда, докато преминаваше през островите.
Hurricane Polo brought torrential downpours and lightning storms to multiple districts of Mexico on September 23.— ofgministries.com (@OFGProphetic) September 24, 2026
Mexico’s meteorological service has warned of torrential rains in parts of Michoacán and Guerrero, with downpours in Colima, Jalisco, Oaxaca, and Chiapas. pic.twitter.com/GeB2nHBxDM
Друга тропическа буря - "Рейчъл", се формира край южното тихоокеанско крайбрежие на Мексико вчера. Националният център за ураганите на САЩ очаква "Рейчъл" да се засили до ураган в сряда и да се насочи към крайбрежието.
Особено силният феномен "Ел Ниньо" допринесе за необичаен сезон на ураганите тази година. Девет урагана вече са се образували в Тихия океан, включително три, които достигнаха най-високото ниво от категория 5, докато в Атлантическия океан досега този сезон не са се образували урагани.
Сезонът на ураганите в източния Пасифик и в Атлантика официално продължава до края на ноември.