Куба остро осъди американската петролна блокада

Кубинският министър на външните работи остро осъди политиката на САЩ. Според него американската петролна блокада и натискът на Вашингтон върху компании и правителства, които поддържат връзки с Куба, имат драматични хуманитарни последици за населението на островната страна, предаде ДПА. Още: Тръмп към Куба: Не на комунизма, свободата ще дойде. Кубинската делегация напусна залата на ООН (ВИДЕА)

Куба е готова на разговори, но заплахите продължават

По време на общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес заяви, че „заплахата с военна сила срещу Куба продължава, което представлява нарушение на международното право“.

Той добави, че Куба винаги е готова за диалог с Вашингтон.

През последните месеци правителството на САЩ наложи поредица от санкции срещу Хавана, които драстично влошиха продължаващата от години икономическа и енергийна криза в страната, както и хуманитарната криза, пред която е изправена 9,4-милионното население на Куба.

Малко преди речта на Родригес на общите политически дебати на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във Вашингтон, че според него САЩ и Куба биха могли да сключат споразумение.

Тръмп: Ще сключим сделка с Куба

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"Бих казал, че ще сключим сделка с Куба", заяви Тръмп по време на Общото събрание на ООН и добави: „Не мисля, че ще ни е нужна армията.

В резултат на американското търговско ембарго над Куба и последвалите мерки за натиск над 7000 контейнера със стоки, включително храни, лекарства и медицинско оборудване, са останали блокирани в пристанища на други държави и не са могли да достигнат Куба, посочи още кубинският външен министър.

По думите му чуждестранни компании също са били подлагани на натиск, за да се откажат против волята си от инвестициите и бизнеса си в Куба.

Във вторник Тръмп заяви по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че Куба е „провалена държава“ и на комунистическия остров ще дойде свободата.

По-рано през годината американският президент говори за „превземане“ на социалистическата държава.

САЩ поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години, а администрацията на Тръмп увеличи натиска над комунистическото правителство на острова, след като през януари използва армията си, за да отстрани венецуелския президент Николас Мадуро.

Тръмп неведнъж е наричал Куба „провалена държава“, включително през юни, когато каза, че САЩ имат някои много добри планове за страната и ще се погрижат за нея.

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