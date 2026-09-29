"Не съм им предлагал нищо": Тръмп опроверга твърдения за санкциите за Иран

Axios току-що публикува статия, че „Тръмп“ предложил облекчение на санкциите и замразени средства на Иран. Това е невярно. Аз не съм им предлагал нищо. Това написа в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

"Статията на Axios, като повечето други, е измама, използвана единствено за цели на задоволяване на техния Синдром на Тръмпово разстройство. Те трябва да оттеглят тази фалшива история, неотложно", написа още Тръмп.

Терминът Синдром на Тръмпово разстройство (Trump Derangement Syndrome) се използва от привърженици и защитници на американския президент, за да атакуват опонентите му, като твърдят, че тяхната омраза е толкова силна, че им пречи да мислят рационално или да оценяват обективно която и да е политика.

Твърдения за намаляване на санкциите

Че Тръмп готви отслабване на санкциите обяви и известният израелски журналист, политически анализатор и международен кореспондент Барак Равид. „Един американски висш служител ми казва: „Президентът Тръмп е готов да предостави на Иран облекчение на санкциите и да освободи замразени средства в замяна на реални напредъци във въпроса за ядрената програма“, написа на профила си в X той.

🚨🇮🇷🇺🇸בכיר אמריקני אומר לי: ״הנשיא טראמפ מוכן להעניק לאיראן הקלה בסנקציות ולשחרר כספים מוקפאים בתמורה להתקדמות ממשית בסוגיית הגרעין״ — Barak Ravid (@BarakRavid) September 28, 2026