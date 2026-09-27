Странната стратегия на Тръмп: Дай на избирателите точно обратното на това, което искат

Има един прост начин да се разбере очевидното затруднение, в което се намират републиканците в навечерието на междинните избори. Новите проучвания на CNN/SSRS показват, че избирателите все по-ясно осъзнават какво искат. А президентът на САЩ Доналд Тръмп не може или не иска да им го даде, пише Стивън Колинсън от CNN.

Страната копнее за икономическо облекчение. Хората смятат, че хранителните продукти и жилищата им са прекалено скъпи. В четвъртък ситуацията се влоши, след като лихвите по ипотеките надхвърлиха 7%. Тъй като заплатите им се изчерпват все по-бързо, американците са още по-разгневени заради една от основните причини за това – войната с Иран. Дори избирателите на Републиканската партия все повече губят доверие в конфликта на фона на скока в цените на бензина и дизела.

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А гражданите все повече се страхуват от напредъка в областта на изкуствения интелект. Това не е чудно след неотдавнашните предупреждения от шефове на технологични компании, че тяхното творение може да заплаши човечеството.

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И все пак по тези въпроси, както и по много други, Тръмп предлага програма, която е точно обратното на това, което искат повечето американци. Той призовава към икономически "златен век", който само той може да види. Тръмп твърди, че е свалил цените на хранителните продукти значително. Що се отнася до инфлацията, вината е на Джо Байдън – който напусна президентския пост преди 19 месеца.

Това обяснява кошмарната политическа обстановка за републиканците. Само 27% от анкетираните в проучването на CNN/SSRS тази седмица изразиха доверие в начина, по който Тръмп се справя с икономиката. Също толкова малка група смята, че икономическите условия са добри. Съчувствайте на уязвимите републиканци, защото две трети от анкетираните американци заявиха, че икономиката е "изключително важна" за гласуването им през ноември.

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Проучванията на CNN показват също, че три четвърти от американците не смятат, че президентът има план за излизане от война, която е напът да навлезе в осмия си месец. В сряда, в реч пред Общото събрание на ООН, той доказа, че те са прави. Тръмп разкри, че се колебае между опит да "унищожи" Иран или да сключи споразумение с него. Неясната му прогноза, че конфликтът по някакъв начин ще приключи след междинните избори, няма да успокои две трети от американците, които смятат, че САЩ не печелят. Само 26% одобряват начина, по който той се справя с войната.

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По въпроса за изкуствения интелект Тръмп отново избра позицията, която със сигурност ще отблъсне най-голямата група избиратели. "Искам да го оставя точно там, където е", написа той в социалните медии в четвъртък. Седем от всеки десет американци, които казват, че правителството трябва да го регулира повече, нямат късмет.

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Как Тръмп може да се окаже в най-лошата възможна ситуация

Президентите не бива да правят нещо само защото то е популярно. Понякога отклоняването от желанията на избирателите е проява на принципи и кураж. Често политиците биват обвинявани, че се ориентират по социологическите проучвания, преди да вземат решение по ключов въпрос. Това не важи за Тръмп. Но изглежда, че той е забравил, че понижаването на цените и избягването на нови войни бяха ключови за популярността му през 2024 г. Той спази третия стълб на кампанията си – осигуряването на сигурността на южната граница – но драконовските акции по депортиране може би отблъскват важните умерени и испаноговорящи избиратели.

Последователното заемане на позиции, които отричат болката, която избирателите изпитват, или отказът да се вслушва в страховете им – например, че могат да загубят работата си заради изкуствения интелект – едва ли е рецепта за успех в една демократична политическа система. Предпочитанието на Тръмп да използва политическия си капитал за неща, за които му пука повече — като предложената от него триумфална арка във Вашингтон — олицетворява неговия самореферентен втори мандат. Това подсказва, че той е изолиран сред служителите в Западното крило и членовете на кабинета, които го заливат с безкрайни публични похвали.

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Междинните избори през първия мандат често водят до отхвърляне на президент, който се възприема като неспазващ обещанията си, както разбра президентът Барак Обама през 2010 г. Междинните избори през втория мандат често нанасят удар на президентство, което губи инерция, и разкриват електорат, копнеещ за промяна, както научи президентът Джордж У. Буш през 2006 г. Тръмп, след като спечели втори мандат, който не е последователен, след четири години извън властта, рискува да преживее най-лошото от двата свята.

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За кандидатите от Републиканската партия, които се състезават в отчайваща политическа обстановка и са обременени от дълбоко непопулярен президент, тази разлика почти няма значение.

Демократите нямат много неща, които да приемат за даденост

Решимостта на президента да се превърне в центъра на предизборната кампания въпреки непопулярността си означава, че за демократичните претенденти е лесно да привържат своите съперници от Републиканската партия към неговия баланс. Демократът Трой Джаксън, който се кандидатира, за да измести сенаторката от Мейн Сюзън Колинс, предупреди през юли, че републиканците приемат избирателите за "идиоти", когато твърдят, че икономиката е силна. "Всички имаме очи, виждаме заплатите си и сметките, които трябва да плащаме, и знаем, че ни мамят, а също така знаем и кой е виновен", каза той.

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Сенаторът Джон Ософ, който се бори за преизбиране в Джорджия, измисли хитри фрази, за да свърже войната с по-високите разходи. "Той обеща да понижи цените още на първия ден, а също така обеща и мир", заяви Ософ на предизборен митинг в Атланта, като обвини Тръмп, че изгражда "паметник на себе си, докато ни вкарва все по-дълбоко във война, която не знае как да приключи или как да спечели".

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Демократите също така критикуват републиканците за огромните, енергоемки центрове за изкуствен интелект, представяйки ги като още един начин, по който приятелите на Тръмп от големите технологични компании печелят, докато обикновените американци страдат. "Не повишавайте сметките ни за ток, не тровете водата ни и наемайте местна работна ръка, членуваща в профсъюзи. Ако не можете да спазите това, тогава си тръгнете", заяви кметът на Скрантън Пейдж Когнети, която се кандидатира за Конгреса в Пенсилвания, в неотдавнашна предизборна реклама.

Но за демократите има предупредителни знаци, пише Стивън Колинсън от CNN. През 2026 г. може би ще е достатъчно просто да си против Тръмп. Но проучванията показват, че партията все още не е възвърнала доверието на избирателите след фарсовата си президентска кампания през 2024 г., когато Байдън се оттегли в последния момент, а вицепрезидентката Камала Харис загуби от Тръмп.

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Последната анкета на CNN установи, че избирателите предпочитат демократите пред Републиканската партия с 8 пункта. Но това е с 4 пункта по-малко, отколкото в същия момент от първия мандат на Тръмп, преди демократите да си върнат контрола над Камарата на представителите на междинните избори през 2018 г. Демократите в Конгреса не са по-популярни от колегите си от Републиканската партия, като само около една четвърт от американците изразяват одобрение към тях. И докато демократите имат преднина от 10 пункта по въпроса дали биха подобрили политиката в областта на здравеопазването, ако им бъде поверена властта, избирателите са разделени по въпроса дали биха подобрили разходите за живот, финансовото състояние на гражданите, корупцията или външната политика.

Това се случва на фона на засилващата се идеологическа борба в Демократическата партия между прогресистите и демократичните социалисти, от една страна, и по-умерените членове, близки до политическия център, от друга. Тънкото мнозинство на демократите в Камарата на представителите или в Сената през следващата година може да се сблъска с подобни раздори, каквито затрудниха законодателната програма на републиканците в Камарата през последните две години.

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Проучванията дават само моментна картина на общественото мнение. А други фактори, освен Иран, изкуствения интелект и икономиката, могат да окажат влияние в края на предизборната кампания. Междувременно демократите се притесняват, че преднината им в проучванията трябва да устои на лавината от пари от дарителите на Републиканската партия и предизборния фонд на Тръмп. И никой не може да знае истинската същност на електората, който ще се яви на изборите до 3 ноември. Все пак проблемите на Тръмп са толкова неразрешими, че има малка надежда за бърз обрат в полза на Републиканската партия. А предсрочното гласуване започва в началото и средата на октомври в много щати.

Пет седмици преди изборите страната е недоволна от настоящото си ръководство и все още не е убедена, че някой друг на негово място ще облекчи основните ѝ предизвикателства.