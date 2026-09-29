Зеленски: Руснаците вече са започнали допълнителна мобилизация (ВИДЕО)

Руснаците вече ефективно са започнали допълнителна мобилизация, увеличавайки броя на хората, които набират чрез различни методи. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в вечерното си обръщение към нацията. Той добави, че страната агресор планира да увеличи набирането на чужденци.

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„Днес Главното разузнавателно управление (ГРУ) докладва за мерките, които Русия планира да предприеме в бъдеще. Всъщност руснаците вече са започнали допълнителна мобилизация – те увеличават броя на хората, които вербуват чрез различни методи. Те планират и да засилят вербуването на чужденци“, каза Зеленски.

Украинският президент отбеляза важността на правителствата на страните, от които Русия набира хора във въоръжените си сили, да се противопоставят на това. Зеленски обеща, че всяко такова правителство ще бъде информирано.

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Той цитира данни, показващи, че Русия увеличава броя на севернокорейските войски в редиците си. „Имаме и нова информация за разполагането на севернокорейски войски в Русия: в момента на руска земя има над 8000 севернокорейски войници. Освен това се провежда подготовка за разполагането на още 10 000 войници – те се подбират за обучение и последващо разполагане в Русия“, каза Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че Русия плаща за това, по-специално с технологии, и в замяна на такава помощ, с техническата подкрепа на Русия, в Северна Корея е стартирано производството на ударни дронове тип „Шахед“. „Ето как се разпространява злото и как заплахата за живота в една част на света се разпространява в други части. С това можем да се борим само заедно. И днес мнозина по света говориха открито за този руски терор, за сътрудничеството на Русия с всеки, който може да осигури още повече убийства“, подчерта Зеленски.

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Украинският президент отбеляза, че подобни действия от страна на Русия могат да бъдат противодействани само чрез нови санкции. „Трябва да противодействаме на това. Международната общност не е налагала ефективни санкции срещу Русия от дълго време и Законът „Линдси Греъм“, заедно със санкциите на ЕС и международните санкции, могат да гарантират това. Важно е нашите партньори да разберат: трябва да сме на страната на украинците, когато се случват подобни неща, и трябва да помогнем с конкретни мерки и конкретни решения, за да може Украйна да издържи и да окаже помощ, когато му дойде времето. Благодаря на всички, които са с нас, които са с Украйна! Благодаря на всички, които работят, за да гарантират, че Русия ще усети последствията от това“, добави той.

Чужденците в руската армия

По-рано ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов отбеляза, че Северна Корея се учи от войната, която Русия започна срещу Украйна, и се въоръжава. Той подчерта, че светът трябва да признае тази връзка, докато все още има време. Според Буданов, Северна Корея вече е установила масово производство на еднократни щурмови дронове, което не допринася за стабилността в корейския регион. Ръководителят на президентската администрация припомни инцидента на демаркационната линия между Република Корея и Северна Корея. Той добави, че ситуацията ескалира ежедневно и е само въпрос на време, преди да се случи отключващо събитие.

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На Общото събрание на ООН Зеленски пък заяви, че Русия е въвлякла граждани от 47 държави във войната срещу Украйна. Според него граждани на държави като Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларус, Судан и Южна Африка участват във войната на Русия срещу Украйна. Зеленски уточни, че представители на тези 47 държави са се озовали в Русия чрез „измама и хитрост“. Украинският президент призова други държави да ограничат обхвата на действие на Путин, да намалят финансирането му и да съкратят войната му.