Убити и ранени при стрелба в училище в Бразилия

26 септември 2025, 01:10 часа 268 прочитания 0 коментара
Най-малко двама ученици бяха убити, а още трима - ранени, при стрелба в училище в щата Сеара, североизточна Бразилия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. Стрелбата е била произведена в държавното училище "Луиз Фелипе“ в община Собрал по време на междучасие. "Заподозрените са стреляли от тротоара пред училището, улучвайки жертвите, които са се намирали на паркинга“, се казва в изявлението, изпратено до ЕФЕ от Секретариата за обществена сигурност на Сеара. Според изявлението в една от жертвите са намерени наркотици и везна. 

Секретариатът съобщи, че се положил всички усилия за локализиране и залавяне на замесените в смъртта на двама тийнейджъри, които все още не са официално идентифицирани. Потвърдено е също, че трима души са с огнестрелни рани и са откарани в местни здравни центрове, предаде БТА.

Въпреки че мотивите не бяха уточнени, Секретариатът посочи, че разследването по случая вече е в ход и се подготвят съответните експертни доклади. Губернаторът на Сеара - Елмано ди Фрейтас, изрази съжаление за случая и го определи като изключително сериозен и недопустим в съобщение, публикувано в социалните мрежи.

Елин Димитров
