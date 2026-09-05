Войната в Иран::

Уиткоф и Къшнър вече са в Москва (ВИДЕО)

05 септември 2026, 13:06 часа 940 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Уиткоф и Къшнър вече са в Москва (ВИДЕО)

Изглежда, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са пристигнали в Москва. Автомобилите от конвоя, които се очаква да вземат американците, са пристигнали на летище "Внуково", става ясно от клипове в социалните мрежи. Припомняме, че специалните пратеници на Тръмп днес трябва да посетят Москва и утре ще отпътуват за Киев, за да се срещнат със Зеленски. Но според източници на "Bloomberg" в Кремъл руската страна има изключително ниски очаквания от тази визита.

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Русия не иска мир

Причината е, че никой в Русия не възнамерява да сключи мирно споразумение при условията на Вашингтон. Те все още изискват де факто капитулация от страна на Украйна.

И докато Зеленски обявява едностранно прекратяване на ударите с надеждата да постигне мир, Путин отговаря, както обикновено, с нощни атаки с дронове.

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Москва Русия Джаред Къшнър война Украйна Стив Уиткоф
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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