Изглежда, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са пристигнали в Москва. Автомобилите от конвоя, които се очаква да вземат американците, са пристигнали на летище "Внуково", става ясно от клипове в социалните мрежи. Припомняме, че специалните пратеници на Тръмп днес трябва да посетят Москва и утре ще отпътуват за Киев, за да се срещнат със Зеленски. Но според източници на "Bloomberg" в Кремъл руската страна има изключително ниски очаквания от тази визита.
Witkoff and Kushner appear to have arrived in Moscow— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026
Convoy vehicles expected to pick up the Americans arrived at Vnukovo Airport.
Trump’s special envoys are flying to Moscow today and will travel to Kyiv tomorrow to meet with Zelenskyy. But the Russian side has extremely low… pic.twitter.com/RY6BHlNNE7
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Русия не иска мир
Причината е, че никой в Русия не възнамерява да сключи мирно споразумение при условията на Вашингтон. Те все още изискват де факто капитулация от страна на Украйна.
И докато Зеленски обявява едностранно прекратяване на ударите с надеждата да постигне мир, Путин отговаря, както обикновено, с нощни атаки с дронове.