Украйна не успя да свали нито една руска ракета: Никакъв шанс за едностранно примирие

Тази нощ руските сили са атакували украинските градове с неизвестен брой балистични ракети "Искандер-М/КН-23" и със 167 дрона от различни типове, като приблизително половината от дроновете са били с реактивен двигател. Според данните на ВВС на Украйна не е била свалена нито една руска ракета. Що се отнася до дроновете, били са свалени или заглушени 128 от тях.

Имало е попадения на руски ракети и дронове на 23 места, а на едно място са регистрирани отломки от свалени цели, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Снощи, 4 септември, украинските военни, са получили заповед да спазват прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 23:59 ч. на 8 септември или до "края на деня на 7 септември" (има разминаване относно крайния срок в различните украински медии).

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Въпреки заповедта обаче от Генералния щаб на Украйна заявиха, че прекратяването на огъня не може да бъде едностранно и след като Русия отказва да го спазва "украинските въоръжени сили продължават да изпълняват определени задачи по отбраната на Украйна по план".

Прекратяването на огъня е осъществимо само ако и двете страни го спазват, се казва в съобщението на Генералния щаб. "Прекратяването на огъня не може да бъде едностранно или асиметрично, в противен случай то ще представлява опасност за живота и здравето на нашите военнослужещи", категорични са от украинското командване.

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